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腋下狐臭好惱人？6個小習慣：減少乳液、天然纖維衣料，都能降低異味！

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

造成腋下暗沉、異味原因眾多，清潔不當、除毛方式不對、荷爾蒙分泌旺盛都會是原因之一。腋下流汗後，汗液和壞菌加上體溫的關係，會散發強烈異味，除了清潔、飲食外，盥洗用品的成份可以選擇天然簡單的產品，以下就分享6個改善腋下異味的方法，從日常生活清潔到保養護理，舉手再也不尷尬。

▲腋下,狐臭,SALT & STONE,L’OCCITANE,Aesop,保養,。（圖／品牌提供）

Tips 1：適度清潔、減少過多濕氣

腋下區域屬於肌膚皺褶處，容易摩擦或被衣服覆蓋不易通風，適當清潔最為重要，可以挑選有去除異味又溫和的清潔產品，搭配力道輕柔的塗抹，讓肌膚潔淨舒爽。

Tips 2：謹慎除毛

多餘的腋下毛髮會干擾清潔品與體香膏除臭的效果，可以適當修剪， 降低汗液和毛髮的接觸，有助於改善體味，然而腋下的皮膚較薄又細膩，去除毛髮的過程需謹慎，由上往下溫柔滑順的去除，減少刺激與毛髮倒生的狀況。

▲腋下,狐臭,SALT & STONE,L’OCCITANE,Aesop,保養,。（圖／品牌提供）

Tips 3：醒膚水取代保濕乳液

腋下的環境跟肌膚不同，潮濕又缺乏通風，雖然也有乾燥問題，但並不需要過度頻繁的保濕，建議可以減少塗抹乳液次數，盡量以保持乾爽為目的， 減少壞菌生長。

▲腋下,狐臭,SALT & STONE,L’OCCITANE,Aesop,保養,。（圖／品牌提供）

Tips 4：定期溫和去角質

腋下肌膚與臉部一樣需要定期去角質，敏感脆弱的膚況，建議挑選天然溫和成分之外，磨砂力度也不宜過強，以免破壞自然屏障，柔和帶走多餘老廢角質，有助於氣味清理不完全、堆積的問題。

▲腋下,狐臭,SALT & STONE,L’OCCITANE,Aesop,保養,。（圖／品牌提供）

Tips 5：後續產品搭配

在外出前後也可以隨身攜帶體香膏或是止汗劑等產品，隨時補充，建議可以挑選適合自己膚況、不會過度刺激的成分，避免尷尬氣味發生。

▲腋下,狐臭,SALT & STONE,L’OCCITANE,Aesop,保養,。（圖／品牌提供）

Tips 6：透氣、天然面料織物

夏季不可能不出汗，建議在衣料挑選上，盡量以棉、亞麻等天然材料製成，讓空氣在衣服中流動，減少潮濕，就能降低異味產生，敢穿的人也可以選擇無袖版型，保持乾爽通風。

【推薦單品】

＃SALT & STONE 薰衣草&鼠尾草平衡體香膏，75g、售價720元

▲腋下,狐臭,SALT & STONE,L’OCCITANE,Aesop,保養,。（圖／品牌提供）

採用天然精油成分添加，搭配獨特益生菌成份，使用過程不僅散發天然植萃香氣，更可以平衡壞菌過多的狀況，不含鋁鹽、化學防腐劑，膏狀成分隨時補擦超方便，夏天每個包裡都必備一支。

＃L’OCCITANE 地中海菊薊勻體去角質霜，200ml、售價1980元

▲腋下,狐臭,SALT & STONE,L’OCCITANE,Aesop,保養,。（圖／品牌提供）

以南法德隆地區栽種的「蔬菜之王」地中海菊薊（又稱朝鮮薊）為主成份，將這世界最古老的植物萃取出珍稀活性成分，揉合積雪草、金盞花萃取、七葉樹皂甘，在清潔同時也能舒緩肌膚乾燥，達到修護能量注入。

＃Aesop 草本腋下身體噴霧，50ml、售價1050元

▲腋下,狐臭,SALT & STONE,L’OCCITANE,Aesop,保養,。（圖／品牌提供）

向來以文青療癒系氛圍深受大眾喜愛的Aesop也推出腋下專用噴霧，裡面含有迷迭香、鼠尾草和桉樹精油，可以讓腋下散發天然清新的草本香氣，同時調理壞菌過多的環境，不含鋁質，日常、男女都可以使用的好物。

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關鍵字：

腋下, 狐臭, SALT & STONE, L’OCCITANE, Aesop, 保養

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