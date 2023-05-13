你的內在能量哪裡卡住了？一張心測圖直接分析近期窘境

文／CC 圖／小紅書

近來的你過得還好嗎？是不是覺得心力交瘁、任何計畫都趕不上變化呢？以下這個心理測驗可以幫你測出內在能量哪裡出了問題，先找到原因，再對症下藥去緩解，可以讓你接下來的路走得更順遂。

Q：從以下這張圖，你一眼看到什麼？

A.鴨子

B.薑餅人

C.太陽寶寶與光雨

D.爬梯貓

E.幽魂

F.花與草

A.鴨子

當你先看到圖片最底下的藍綠色鴨子，代表你的個性是一個可以客觀判斷事物的人，具有邏輯性與直覺的創造力，現在也許正面對人生新的開始，你表面冷靜，但心裡卻恐懼慌亂，建議可以回歸到最真實的內在想法，想做就放下那些無謂的擔心，因為你是很有潛力可以達成目標的。

B.薑餅人

當你先看到圖片右邊的紫黑色薑餅人，代表你是一個熱心的人，在助人過程中可以獲得巨大能量，但此刻你正面臨著極大的壓力，一方是腦袋不斷思考無關緊要的問題、一方則是想行動卻找不到方向，兩者碰撞之下，讓你轉換不過來，建議可以透過運動或是創作抒發，讓腦袋可以更清晰掌握現在該前進的標的。

C.太陽寶寶與光雨

當你先看到圖片右上角的黃綠色太陽寶寶，代表你是一個很樂於分享的人，總是可以帶給身邊人智慧與快樂能量，但卻忘了自己也需要休息充電，獨處的時候會有許多無法解釋的焦慮、失落，所以你應該先懂得自我價值與自我認可，肯定自己才能擺脫不安。

D.爬梯貓

當你先看到圖片偏左的綠色貓咪，代表你是一個會為了身邊人事物，犧牲自己情緒或權力的人，長久的壓抑讓你失去活力、感受到不被愛，所以，重新學會接納自己很重要，確認好真心想做的事情，在過程中，一步步體驗做自己的樂趣，才能更有續航力。

E.幽魂

當你先看到圖片中央的灰色幽魂，代表你是一個內心比較敏感又有著大愛的人，而且喜歡幻想、做夢，但此刻的你可能已經能量超載，負面想法積累、不願意敞開心房，只想逃離真實世界，這時候建議先來場徹底的休息，到大自然走走或是接觸一些靈性課程，滋養內在能量。

F.花與草

當你先看到圖片左下角的花與草時，代表你是很善解人意又體貼的人，你喜歡周遭和平的氛圍，但現在卻陷入一個無法自在表達內心真實想法的狀況，感到生氣或是無奈，但其實這些磨難都是讓你成長改變的機會，別因為害怕就先逃走。