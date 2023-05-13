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愛到骨子裡，也能瞬間不要你的三大星座！TOP 1說分就分、挽留還會加快逃走

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文／CC　圖／SBS官網

談戀愛彼此交心、長時間的習慣相處，對多數人來說，不是說收就能收，但有三大星座卻異常獨特，他們在戀愛的時候可以轟轟烈烈，一旦發覺自己不愛了，就可以瞬間拋下對方，Top 1更是12星座之最，若被分手還想挽回，他們立刻跑得比誰都還快，就怕跟你多待1秒。

▲愛情,星座,天蠍座,水瓶座,射手座,占卜。（圖／SBS官網）

Top 3：水瓶座

水瓶座處事風格向來讓人摸不著頭緒，愛一個人的時候可以200%以上的付出，把所有都奉獻在對方身上，但因為做事非常看心情跟自我感覺，當發現內心不再愛對方的時候，會立刻說走就走，完全不戀棧，在別的事情還好，面對感情異常果斷，不愛就是不愛了。

▲愛情,星座,天蠍座,水瓶座,射手座,占卜。（圖／SBS官網）

Top 2：天蠍座

天蠍座在感情裡面愛得專一，但絕對不是那種無腦沉浸的類型，他們很有原則、也有底線，所以即使在愛情裡面非常投入，一旦踩到禁區，基本上會毫不猶豫的分手，老死不相往來，他們不願意將就，也沒有破鏡重圓這種事，結束就再無發展可能。

▲愛情,星座,天蠍座,水瓶座,射手座,占卜。（圖／SBS官網）

Top 1：射手座

射手座的人個性很直接，在感情裡面也是不允許自己粗心，所以當談戀愛的時候，你會感受到他們無微不至的呵護，但不愛你的時候，也是打從心裡的無法跟你再多相處一秒，而且如果你越不願意放手，他們會跑越快，簡直比看見鬼還怕繼續接觸。

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關鍵字：

愛情, 星座, 天蠍座, 水瓶座, 射手座, 占卜

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