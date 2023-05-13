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最低下殺3折起！美妝特賣會19日開跑　再拿12%回饋跟免運優惠

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記者李薇／台北報導

美妝代理品牌盧亞即將在5月19日至31日舉行線上特賣會，5月24日至26日則同步有實體特賣活動，最低下殺3折起，線上特賣會滿890元享免運，首5日加碼LINE POINT最高12%回饋，另外，於24日至31日消費滿千，就可以登記抽萬元豪禮（共5名）。以下也來盤點這次必買的單品，想搶好物先看起來。

＃Strivectin皺效奇蹟 超級意外皺效霜

▲盧亞,Strivectin,皺效奇蹟,BY TERRY,KENZO,NUXE,Peter Thomas Roth,保養,香水。（圖／品牌提供）

風靡好萊塢的超級意外皺效霜，被譽為「肌膚熨斗」撫平細紋超有感，上市全球熱銷800萬瓶，一抹讓肌膚細緻平滑，散發年輕光采，提供長達72小時的保濕潤澤效果。

＃BY TERRY 經典玫瑰保濕化妝水

▲by terry。（圖／品牌提供）

「光影魔術師」BY TERRY不只彩妝很強，保養品也很用心設計，其中，運用大馬士革玫瑰花瓣注入化妝水之中，提升64%的保濕力，使用起來超級療癒又放鬆舒緩。

＃KENZO 罌粟花淡香精

▲盧亞,Strivectin,皺效奇蹟,BY TERRY,KENZO,NUXE,Peter Thomas Roth,保養,香水。（圖／品牌提供）

KENZO最經典不敗的香水單品，絕美罌粟花瓶身宛如水晶般的稜角，搭配紅色花瓣與綠色枝葉，展現出瓶身層次，粉紅胡椒、玫瑰、香草、白麝香打造的花香調，讓人一聞愛上。

＃NUXE 全效晶亮精華油

▲盧亞,Strivectin,皺效奇蹟,BY TERRY,KENZO,NUXE,Peter Thomas Roth,保養,香水。（圖／品牌提供）

源自法國、風靡全球40年的小金油，運用特級冷壓工法，從7種植物中萃取精純植萃，細膩油質可以從頭用到腳，暢銷超過2500萬瓶，當然要擁有。

＃Peter Thomas Roth 青瓜舒緩保濕面膜

▲盧亞,Strivectin,皺效奇蹟,BY TERRY,KENZO,NUXE,Peter Thomas Roth,保養,香水。（圖／品牌提供）

夏天就是敷面膜的季節，Peter Thomas Roth熱賣全球冠軍寶座的青瓜舒緩保濕面膜，裡面擁有10種水果、植物天然精萃，可以當作補水面膜厚敷10分鐘、晚安面膜薄膚整晚或曬後鎮靜舒緩使用。

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盧亞, Strivectin, 皺效奇蹟, BY TERRY, KENZO, NUXE, Peter Thomas Roth, 保養, 香水

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