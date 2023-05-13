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莎莉賽隆性感禮服洩47歲不老狀態　傑森史塔森攜辣模老婆同場放閃

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記者王則絲／外電報導

《玩命關頭X》（Fast X）為不包括外傳的系列電影第10集，台灣即將於5月17日正式上映，12日《玩命關頭X》於義大利羅馬競技場舉行世界首映會，主演群逐一登場，莎莉賽隆（Charlize Theron）以一身中空透視的黑色禮服大展纖細長腿與九頭身身材，完美狀態令粉絲驚呼「不老女神」，此外，傑森史塔森（Jason Statham）與超模老婆蘿西杭亭頓（Rosie Huntington）連袂踏上紅毯，甜蜜放閃成焦點。

▲玩命關頭X羅馬首映會。（圖／達志影像）

▲玩命關頭X羅馬首映會。（圖／達志影像）

▲莎莉賽隆穿著DIOR高訂禮服出席電影首映，凍齡美貌堪稱不老女神。（圖／達志影像）

今年47歲的莎莉賽隆擁有177公分高挑的模特兒身型，至今仍維持著纖細體態，臉蛋皮膚狀態亦無可挑惕，《玩命關頭X》首映會上，莎莉賽隆以DIOR 2023春季高訂系列的黑色禮服造型亮相，網狀開襟羊毛禮服隨著燈光閃爍，內搭胸衣與短褲，不時秀出逆天美腿，展露九頭身的姣好比例，讓粉絲都為她凍齡的狀態與美貌驚呼，大讚她是「不老女神」，配戴貝雷帽的造型也成為加分小細節。

▲玩命關頭X羅馬首映會。（圖／達志影像）

▲傑森史塔森攜手辣模老婆一同出席首映。（圖／達志影像）

電影中各大明星也於同場現身，傑森史塔森與辣模老婆蘿西杭亭頓攜手出席，傑森史塔森選穿一身條紋襯衫與西裝褲套裝，搭配上一副個性墨鏡俐落而低調的耍帥，一旁老婆穿著Dolce&Gabbana的黑色馬甲禮服拖出傲人身材，兩人組合成美好畫面，成為現場焦點；同樣來這裡放閃的還有約翰希南（John Cena），他帶著老婆夏伊沙里阿察德（Shay Shariatzadeh）踏上紅毯，兩人還默契選穿紅色造型，搭成情侶裝。

▲玩命關頭X羅馬首映會。（圖／達志影像）

▲約翰希南也帶著老婆同場放閃。（圖／達志影像）

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關鍵字：

玩命關頭, 玩命關頭X, 莎莉賽隆, 傑森史塔森

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