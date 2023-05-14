星巴克買一送一最後一天趕快喝爆！開工日第二杯半價也不憂鬱

▲本週末是母親節，星巴克也推買一送一，帶媽媽去喝咖啡吧。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

今日是母親節感恩周末，星巴克母親節優惠也來了！從5／12開始至今（14）日連續三天，只要帶媽媽去門市聊天喝咖啡，購買特大杯容量咖啡，還可享買一送一優惠。85度C於5／12也有周五咖啡日活動，中大杯系列能享第二杯半價，丹堤在5／14前，推出外帶蛋糕系列任選4入享88折優惠。

星巴克本周末推出「LOVE MOM」優惠活動，5／12到5／14期間與媽媽一起到門市購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

請注意使用限制，優惠時間為每日上午11點到晚上8點，限定點選「特大杯」容量飲料，部分飲料不在優惠之內，包括星冰樂系列、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、蜜桃蘋果風味烏龍茶等，而含酒精飲料、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡等也不在優惠範圍內。

優惠門市不包括管制區門市、高鐵門市、青埔、六家、烏日、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、仁德南、仁德北、台鐵一、南港高鐵、松山車站、時代寓所、南科、成大醫院1F、台北時代、時代B2、宜蘭宜興、芎林文德、高雄博愛、高雄大寮、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、八德興豐、台南新化、台南文創、礁溪、嘉義新港、南投華陽、高雄中正、竹東杞林、三多、新竹州圖門市、仁武八德、松機T2、瑞洲、台中LALA、雲林麥寮、古亭、桃園春日。

5／14當天宜蘭宜興、花蓮中央、義14、台北時代、中和連城、林口中山、新竹工研院、竹南、大英、彰化金馬、南投華陽、台南文創、斗六中正、嘉朴、嘉義世賢、高雄夢時代、潮州門市也不提供買一送一優惠。

另外，5／15、16日兩天，即使開工也不憂鬱，第二杯半價也能立刻提振精神，最高限購4杯，需要當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

其他包括85度C於5／12也有周五咖啡日活動，中大杯系列能享第二杯半價，且全品項咖啡免費升級成厚咖啡，另5／1起，部分門市也提供清茶系列、伯爵系列第二杯半價優惠；丹堤在5／14前，推出外帶蛋糕系列任選4入享88折優惠。