fb ig video ETtoday search mobile

星．變美／看不出40歲！陳意涵「5招」維持少女感

>

▲▼星．變美／陳意涵「5招」維持少女感 。（圖／翻攝自FB/陳意涵）

陳意涵的好狀態被網友狂讚。（圖／翻攝自FB/陳意涵，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

陸綜《浪姐4》開播，其中40歲陳意涵成為熱搜，不少大陸網友直誇她保養也太好，整個人仍舊少女感滿滿，盤點她曾公開分享的5個保養祕訣，一起學起來！

▲▼星．變美／陳意涵「5招」維持少女感 。（圖／翻攝自FB/陳意涵）

#三餐正常飲食

陳意涵非常注重飲食均衡，但是不論是產前或是產後都不忌口，三餐盡量都是正常飲食，唯獨就不不碰酒，因為每天都要早起瑜珈，為了要早點睡，晚餐也會逼自己早一點吃。

#熱愛運動

她是出了名的運動狂，就連懷孕也是照樣維持運動習慣，她曾透露，不工作的日子，每天都要至少跑半小時，即便是出國也依然保持跑步習慣，除了跑步她也愛各式各樣的運動，像是瑜珈、游泳、爬山等，幫助維持活力與健康。

▲▼星．變美／陳意涵「5招」維持少女感 。（圖／翻攝自FB/陳意涵）

#重視保濕

她常曬自己的素顏照，私下的她其實並不太化妝，保養方面則是最注重保濕，像是出門運動一定會隨身攜帶保濕噴霧，不只是能幫肌膚補水，同時也能降溫，一年四季她都用冷水洗臉，就是她毛孔緊緻的秘訣。

#薑茶幫助新陳代謝

她曾公開分享自己很愛喝薑茶，她的自製方法就是把薑磨碎，加入紅茶、薑黃和黑糖一起煮開，薑茶其實好處多多，不只能夠活血、養顏，同時還能幫助身體排掉多餘的水分。

▲▼星．變美／陳意涵「5招」維持少女感 。（圖／翻攝自FB/陳意涵）

#10點前睡覺

除了以飲食和運動以外，她也維持著早睡的習慣，充足睡眠是最天然保養品，近年來她養成10點以前入睡習慣，早上起床以後，就用運動來喚醒身體，一整天都能感覺活力滿滿。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

陳意涵, 保養, 飲食, 運動, 少女

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

ET Fashion

推薦閱讀

愛到骨子裡，也能瞬間不要你的三大星座！TOP 1說分就分、挽留還會加快逃走

愛到骨子裡，也能瞬間不要你的三大星座！TOP 1說分就分、挽留還會加快逃走

你的內在能量哪裡卡住了？一張心測圖直接分析近期窘境

你的內在能量哪裡卡住了？一張心測圖直接分析近期窘境

星巴克買一送一最後一天趕快喝爆！開工日第二杯半價也不憂鬱

星巴克買一送一最後一天趕快喝爆！開工日第二杯半價也不憂鬱

莎莉賽隆性感禮服洩47歲不老狀態　傑森史塔森攜辣模老婆同場放閃 越愛就越怕交往的三大星座！TOP 1天生敏感又悲觀，經常逃走錯失好桃花 星巴克今起連續3天買一送一　跟媽媽喝咖啡現賺一杯 頭髮越來越少？營養師曝「防掉髮」5種食物　保護毛囊、強健頭髮 防曬到底要不要卸妝？皮膚科醫師教3招「超簡單判斷法」 超準！「5杯水心理測驗」，挑一杯秒測你的「真實性格」 妳最終會和什麼樣的人結婚？超準心測用蛋糕就可以精闢分析

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面