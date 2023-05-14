星．變美／看不出40歲！陳意涵「5招」維持少女感

▲陳意涵的好狀態被網友狂讚。（圖／翻攝自FB/陳意涵，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

陸綜《浪姐4》開播，其中40歲陳意涵成為熱搜，不少大陸網友直誇她保養也太好，整個人仍舊少女感滿滿，盤點她曾公開分享的5個保養祕訣，一起學起來！

#三餐正常飲食

陳意涵非常注重飲食均衡，但是不論是產前或是產後都不忌口，三餐盡量都是正常飲食，唯獨就不不碰酒，因為每天都要早起瑜珈，為了要早點睡，晚餐也會逼自己早一點吃。

#熱愛運動

她是出了名的運動狂，就連懷孕也是照樣維持運動習慣，她曾透露，不工作的日子，每天都要至少跑半小時，即便是出國也依然保持跑步習慣，除了跑步她也愛各式各樣的運動，像是瑜珈、游泳、爬山等，幫助維持活力與健康。

#重視保濕

她常曬自己的素顏照，私下的她其實並不太化妝，保養方面則是最注重保濕，像是出門運動一定會隨身攜帶保濕噴霧，不只是能幫肌膚補水，同時也能降溫，一年四季她都用冷水洗臉，就是她毛孔緊緻的秘訣。

#薑茶幫助新陳代謝

她曾公開分享自己很愛喝薑茶，她的自製方法就是把薑磨碎，加入紅茶、薑黃和黑糖一起煮開，薑茶其實好處多多，不只能夠活血、養顏，同時還能幫助身體排掉多餘的水分。

#10點前睡覺

除了以飲食和運動以外，她也維持著早睡的習慣，充足睡眠是最天然保養品，近年來她養成10點以前入睡習慣，早上起床以後，就用運動來喚醒身體，一整天都能感覺活力滿滿。