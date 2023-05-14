趙露思淡綠色禮服化身「人間鈴蘭」　轉身大U美背放送太誘人

記者李薇／台北報導 圖／趙露思工作室微博、品牌提供

演員趙露思因演出《傳聞中的陳芊芊》爆紅，後面又演出《且試天下》、《星漢燦爛·月升滄海》等戲劇，精湛演技受到大批粉絲喜愛，時尚活動更是邀約不斷，最近也出席上海嬌蘭活動，直接化身「人間鈴蘭」一襲翠綠色緊身禮服，露出性感美背，簡直比仙女還高雅。

趙露思這次出席嬌蘭代言人活動，身穿設計師品牌Nana Jacqueline的淺綠色連身禮服，方領設計在左右肩帶製作出荷葉邊垂墜，超貼身剪裁完全展露出玲瓏有致的體態曲線，一轉身，背脊線條超明顯，整個狀態滿分，撫媚又優雅。

這身淺綠色禮服搭配小巧寶格麗Divas’Dream扇形耳環，讓人不禁聯想到嬌蘭每一年3月都會特別精心製作的典藏版鈴蘭淡香水，淡綠色的香水盛裝進經典蜂印瓶裡面，搭配高級訂製服工坊的精美刺繡或是藝術家極具創意的設計，每年都有不同的驚艷之作，已經成為品牌經典識別，也是香迷必珍藏的藝術品。

提到香水合作，最近台灣戲劇男神楊祐寧、新生代演員陳昊森也都不約而同接下Dior頂級香氛世家蒙田風格人物，透過自身魅力重新演繹這具有歷史故事與經典獨特的香氣，其中，楊祐寧身穿淡灰色質感的長袖西裝或是短袖T恤，展現出俐落又具有質感的型男風格。

而年僅26歲的陳昊森則是意外的展現出大人感風格，黑色短袖T恤或是外面再搭配灰色調西裝，較沉穩的色調讓他散發十足的成熟男人味，跟蒙田大道香氛所呈現的柑苔調香氣相得益彰，盡顯摩登洗鍊的時尚感。