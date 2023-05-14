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妳有富婆命嗎？三張卡牌選一張最愛，解析妳的金錢觀

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文／CC　圖／小紅書

每個人都希望自己能賺大錢，提早實現財富自由、玩樂人生，但妳真的有富婆命嗎？以下這個卡牌測驗可以偵測出來妳的運勢跟富貴來源，有機會一定要試試。

Q：以下這三張卡片，選出一張最喜歡或最有感覺的款式。

▲心理測驗,占卜,心測,。（圖／小紅書）

1.

選擇這張卡牌的妳算是比較有富婆命，妳本身對於錢財就有心關注或是鑽研，而且身邊也不乏許多貴人，事業上很有賺大錢的機會，比較偏向一步一腳印的擁有金錢，當然家庭本身也給予不少經濟上的支援，婚後男方會加持妳的財運，兩人都可以往富有的終極目標前進，對於財運的追求很強，理財意識相當高。

2.

選擇這張卡牌的妳其實沒有太強的富婆命，因為妳本身對於金錢的運用比較佛系，雖然本身個性理性，知道理財與存錢的重要性，但整體來說，對於發財的夢想與賺錢的想法不是很強烈，看得很開，覺得有工作、有錢拿就已經是等價餽贈，不太會為了經濟狀況妥協，因為妳本身有自己的用錢理論，並不會以賺大錢為人生目標。

3.

選擇這張卡牌的妳簡直就是富婆本人，妳擁有很優越的條件與能力，可以讓妳賺到大筆的財富，雖然妳對於管理錢財這件事情不是非常有目標或是懂得打理，但妳會審視自己的缺失，進而不斷改變、調整，因此財運源源不絕，連結婚之後都是金錢在握的狀況下，可能連另一半都拼不過妳，算是十足的富翁。

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關鍵字：

心理測驗, 占卜, 心測

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