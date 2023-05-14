fb ig video ETtoday search mobile

CP值最高投資！150元打造大師級妝容　出國隨時打卡美到免修圖

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

「工欲善其事，必先利其器」，想要擁有大師級妝容，除了勤加練習之外，順手的工具也是成就完美關鍵，以下就盤點多款CP值超高的化妝小物，只要花一點小錢投資，妝容質感全面升級。

＃mouggan x beautyblender 洋裝美妝蛋閨蜜派對組，售價1580元

▲beautyblender,mouggan,J-LIN,1028,刷具,彩妝,工具,。（圖／品牌提供）

由好萊塢彩妝師Rea Ann Silva與Veronica Lorenz攜手設計的beautyblender，經典美妝蛋一上市，立刻風靡全球，Q彈得恰到好處的軟硬度，讓上妝簡單又快速，這次與台灣品牌mouggan合作，推出限定派對組，裡面含有一件霧面柔滑細肩帶背心洋裝，還有奶茶色原創美妝蛋、旅行清潔皂、迷你洗潔器跟收納包，超可愛色澤一定要收藏。

＃J-LIN 胡桃木典藏系列專業彩妝刷具，售價199元到759元

▲beautyblender,mouggan,J-LIN,1028,刷具,彩妝,工具,。（圖／品牌提供）

相較於開架市面上大多以塑膠筆桿製作，J-LIN運用加拿大黑胡桃木材質製作全新彩妝刷具，搭配低敏高細人造纖維Nylon，不僅擁有良好柔軟度與彈力，清潔更加方便、好保養，更獨特的是在刷柄上，製作出新手也能輕鬆抓握的凹槽，讓使用更專業，全系列從底妝刷、蜜粉刷到唇刷、遮瑕刷通通有，想要畫出精緻妝容，質感系刷具要先擁有。

＃1028 匠人系迷你刷具系列，售價150元到360元

▲beautyblender,mouggan,J-LIN,1028,刷具,彩妝,工具,。（圖／品牌提供）

國境解封，出國拍照打卡回歸日常，怎麼可以沒有完美妝容搭配？解決普遍刷具筆桿較長、不好攜帶的問題，1028推出超可愛的迷你刷具系列，頂規仿真柔順毛使用起來柔軟不扎臉，精算黃金比例霧灰色筆桿，好拿又質感，放進小廢包裡面也能輕鬆攜帶，總共12支精緻打造全妝需求，出國前整套先收就對了。

►越愛就越怕交往的三大星座！TOP 1天生敏感又悲觀，經常逃走錯失好桃花

►這張圖第一眼看到什麼？看到它人際關係超好、財源滾滾來

►為了愛什麼都能改的三大星座！TOP 1常耍小任性，就是為了博另一半關心

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

beautyblender, mouggan, J-LIN, 1028, 刷具, 彩妝, 工具

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

ET Fashion

推薦閱讀

愛情長跑8年！李多海穿ELIE SAAB「夢幻長袖婚紗」嫁SE7EN

愛情長跑8年！李多海穿ELIE SAAB「夢幻長袖婚紗」嫁SE7EN

對親人囂張跋扈、遇外人變小白兔！只會坑殺自己人的三大星座

對親人囂張跋扈、遇外人變小白兔！只會坑殺自己人的三大星座

想提早財富自由必學！富豪都有的6大習慣：每日復盤、投資人脈缺一不可

想提早財富自由必學！富豪都有的6大習慣：每日復盤、投資人脈缺一不可

試・開箱／宋慧喬、Jennie都畫「透明仙女眉」！柔霧空氣感、深淺有層次 Met Gala／妮可基嫚穿19年前粉紅羽毛禮服像仙女　安海瑟薇別針裙好危險 能愛情長跑、白頭偕老夫妻都有的4大特徵！理性溝通、分際交友都超重要 未來你會事業有成還是愛情豐收？超準心測一定要試 愛到骨子裡，也能瞬間不要你的三大星座！TOP 1說分就分、挽留還會加快逃走 星巴克買一送一最後一天趕快喝爆！開工日第二杯半價也不憂鬱 你的內在能量哪裡卡住了？一張心測圖直接分析近期窘境

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面