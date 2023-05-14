CP值最高投資！150元打造大師級妝容　出國隨時打卡美到免修圖

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

「工欲善其事，必先利其器」，想要擁有大師級妝容，除了勤加練習之外，順手的工具也是成就完美關鍵，以下就盤點多款CP值超高的化妝小物，只要花一點小錢投資，妝容質感全面升級。

＃mouggan x beautyblender 洋裝美妝蛋閨蜜派對組，售價1580元

由好萊塢彩妝師Rea Ann Silva與Veronica Lorenz攜手設計的beautyblender，經典美妝蛋一上市，立刻風靡全球，Q彈得恰到好處的軟硬度，讓上妝簡單又快速，這次與台灣品牌mouggan合作，推出限定派對組，裡面含有一件霧面柔滑細肩帶背心洋裝，還有奶茶色原創美妝蛋、旅行清潔皂、迷你洗潔器跟收納包，超可愛色澤一定要收藏。

＃J-LIN 胡桃木典藏系列專業彩妝刷具，售價199元到759元

相較於開架市面上大多以塑膠筆桿製作，J-LIN運用加拿大黑胡桃木材質製作全新彩妝刷具，搭配低敏高細人造纖維Nylon，不僅擁有良好柔軟度與彈力，清潔更加方便、好保養，更獨特的是在刷柄上，製作出新手也能輕鬆抓握的凹槽，讓使用更專業，全系列從底妝刷、蜜粉刷到唇刷、遮瑕刷通通有，想要畫出精緻妝容，質感系刷具要先擁有。

＃1028 匠人系迷你刷具系列，售價150元到360元

國境解封，出國拍照打卡回歸日常，怎麼可以沒有完美妝容搭配？解決普遍刷具筆桿較長、不好攜帶的問題，1028推出超可愛的迷你刷具系列，頂規仿真柔順毛使用起來柔軟不扎臉，精算黃金比例霧灰色筆桿，好拿又質感，放進小廢包裡面也能輕鬆攜帶，總共12支精緻打造全妝需求，出國前整套先收就對了。