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超準！挑一面鏡子，秒測「哪一部分」讓你最沒有自信

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編輯／Lily

人長大後通常都有保護色，總努力表現出自己最好的一面，不想讓脆弱給外人看到，久而久之也忘了自己的真實模樣。《小紅書》中就有一個心理測驗，只要選出一面鏡子，就看出自己內在哪個地方讓你沒自信。

#憑直覺選一面你最喜歡的鏡子，看看哪一部分你最沒有自信？

▲▼鏡子心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

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挑選A的你

對於社交能力沒有自信

你對自己的標準很高，又很在意他人的看法，即便是身旁朋友都對你是一面倒的好評，你仍會擔心是否自己哪裡沒有做好，擔心別人私底下對你有不好的看法，有時候想太多，也會影響自己的心情。

挑選B的你

對於外貌很沒有自信

即便外貌已經是中等以上，但仍是覺得自己有哪裡不足，看著身邊外貌條件不錯朋友，就覺得自己好像不如人，於是動腦試著各種辦法為自己的外表加分，其實人沒有十全十美的，只要有自信，自然就是最美的。

挑選C的你

對於地位沒有自信

你的求勝心很強，在公司想要求表現、在朋友圈內也想爭取領導者地位，有時候過度在乎，容易讓自己喘不過氣，有時候順順的做，不必要特別爭取，你會發現每個人都有適合自己的獨特位置。

挑選D的你

對於智慧沒有自信

不知道為什麼，總覺得別人都比自己聰明，別人只要輕輕鬆鬆就能夠上位，而自己就在原地踏步，其實大家都有擅長的地方，別總是只看自己的缺點，去羨慕別人的優點，或許在他人的眼中，你也是一個值得學習的對象。

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關鍵字：

心理測驗, 鏡子, 自信, 內心缺乏

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