fb ig video ETtoday search mobile

RICHARD MILLE秉持先鋒精神　創新材質、機芯、美學譜寫傳奇

>

▲▼RICHAD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕錶的錶殼結構由Carbon TPT®碳纖維、Quartz TPT®石英纖維和五級鈦合金等三種不同材質組成。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

以創新設計與尖端技術深受收鐘錶收藏家喜愛的RICHARD MILLE，不滿足於墨守成規，總是領先業界思考下一步，勇於投入未知的領域進行研發，一切歸功於品牌創始人Richard Mille先生秉持的先鋒精神，不斷突破界限的行動力體現在製錶的材質、機芯設計方法和功能、美學細節等三大層面，每一回推出新作總予人無比驚喜。

▲▼RICHAD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕錶採用HAYNES® 214®合金打造蜂巢狀機芯底板。

RICHARD MILLE靈魂人物、品牌創始人Richard Mille先生曾說：「我想設計出全然創新的產品，打破風行一時的經典風格，並始終堅持一個原則：為了成果而在所不惜。」勇於冒險且付諸行動的他，開創了高級製錶的全新局面，先鋒精神首先在製錶的材料獲得體現，從F1賽車的研發或航空航太工業等高科技領域汲取靈感，率先運用ALUSIC®、Carbon TPT®碳纖維、石墨烯等新型材料製錶，兼具輕盈、耐磨、堅硬等特色，讓佩戴者戴上科技感的大器腕錶舒適度大幅提升。

▲▼RICHAD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲品牌創始人Richard Mille先生以先鋒精神著稱，引領品牌不斷創新。

機芯設計是RICHARD MILLE不斷領先的關鍵之一，品牌一直致力於3D思維設計機芯結構，使機芯得以充分利用整個空間，讓複雜且高度精準的機芯結合舒適性、實用性且易於操作，研發出錶冠功能選擇器、蝶形擺陀及快速上鍊裝置等創新功能，同時講求絕佳抗震性，讓西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）、高爾夫球好手Bubba Watson等品牌摯友，能安心戴著專為他們設計的腕錶上陣比賽。

▲▼RICHAD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲西班牙網球名將納達爾佩戴RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶。

▲▼ Richard Mille AD 。（圖/公關照）

▲RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶藍色及白色錶殼採用的Quartz TPT®石英纖維材質，是品牌重大創新材質之一。

▲▼ Richard Mille AD 。（圖/公關照）

▲RICHARD MILLE在RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶上首度引入專利蝶形擺陀，可透過按鈕調整擺陀的結構以改變腕錶的上鍊效率。

美學細節亦展現RICHARD MILLE的先鋒精神，第一亮點是極具特色且符合人體工學的錶殼設計，並點綴獨特的花鍵螺絲，已成為品牌代表性的視覺特徵。除了最為人熟知的酒桶型錶殼，品牌陸續開創如RM 61-01 Yohan Blake腕錶和RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕錶的不對稱錶殼，依然堅守絕對舒適性的設計原則，堅持無論何種錶殼材質、形狀或尺寸，都必須舒適且完美符合手腕的活動，包括按鈕也要設計在可以輕易操作的位置，達到兼具美感與人體工學的完美境界。

▲▼RICHAD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE首次將雙秒追針計時功能應用於自動上鍊機芯，發表RM 65-01雙秒追針自動上鍊計時碼錶。

▲▼ Richard Mille AD 。（圖/公關照）

▲▼ Richard Mille AD 。（圖/公關照）

▲RM 65-01雙秒追針自動上鍊計時碼錶機芯由超過600枚零件組成，具5赫茲的高振頻可變慣性擺輪，走時和計時都更精準，並配備專利快速上鍊裝置，透過按壓8點鐘位置的紅色按鈕即可快速為發條盒上鍊。

穩居高級製錶業領先地位，RICHARD MILLE仍努力尋求材質與技術方面的創新，一面開發新材料，並以新穎的方式來應用或組合；同時以3D思維進行機芯設計，也不斷突破機芯性能，並以手工組裝、手工修飾零件堅守悠久的瑞士高級製錶工藝與美學，秉持著先鋒精神大步前行，繼續譜寫傳奇。
 

關鍵字：

RICHARD MILLE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

ET Fashion

推薦閱讀

超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣

超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣

超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

秒回訊息代表對你有意思三大星座！TOP 1深怕錯過每一秒、關心度是銅牆鐵壁

秒回訊息代表對你有意思三大星座！TOP 1深怕錯過每一秒、關心度是銅牆鐵壁

超準！挑一面鏡子，秒測「哪一部分」讓你最沒有自信 《長月燼明》10扎心金句：可一旦有了光，又擔心隨時會失去 冷氣DIY清潔一小時完成　注意3要點以免做白工 你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂 Jennie好友「火辣雙胞胎」身材超絕！　招牌Y2K穿搭女孩必追蹤 婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫 超好買的「平價包包品牌」　小CK姊妹牌不輸精品、宋智孝愛包台灣也有櫃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面