RICHARD MILLE秉持先鋒精神　創新材質、機芯、美學譜寫傳奇

▲RICHARD MILLE RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕錶的錶殼結構由Carbon TPT®碳纖維、Quartz TPT®石英纖維和五級鈦合金等三種不同材質組成。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

以創新設計與尖端技術深受收鐘錶收藏家喜愛的RICHARD MILLE，不滿足於墨守成規，總是領先業界思考下一步，勇於投入未知的領域進行研發，一切歸功於品牌創始人Richard Mille先生秉持的先鋒精神，不斷突破界限的行動力體現在製錶的材質、機芯設計方法和功能、美學細節等三大層面，每一回推出新作總予人無比驚喜。





▲RICHARD MILLE RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕錶採用HAYNES® 214®合金打造蜂巢狀機芯底板。

RICHARD MILLE靈魂人物、品牌創始人Richard Mille先生曾說：「我想設計出全然創新的產品，打破風行一時的經典風格，並始終堅持一個原則：為了成果而在所不惜。」勇於冒險且付諸行動的他，開創了高級製錶的全新局面，先鋒精神首先在製錶的材料獲得體現，從F1賽車的研發或航空航太工業等高科技領域汲取靈感，率先運用ALUSIC®、Carbon TPT®碳纖維、石墨烯等新型材料製錶，兼具輕盈、耐磨、堅硬等特色，讓佩戴者戴上科技感的大器腕錶舒適度大幅提升。





▲品牌創始人Richard Mille先生以先鋒精神著稱，引領品牌不斷創新。

機芯設計是RICHARD MILLE不斷領先的關鍵之一，品牌一直致力於3D思維設計機芯結構，使機芯得以充分利用整個空間，讓複雜且高度精準的機芯結合舒適性、實用性且易於操作，研發出錶冠功能選擇器、蝶形擺陀及快速上鍊裝置等創新功能，同時講求絕佳抗震性，讓西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）、高爾夫球好手Bubba Watson等品牌摯友，能安心戴著專為他們設計的腕錶上陣比賽。





▲西班牙網球名將納達爾佩戴RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶。





▲RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶藍色及白色錶殼採用的Quartz TPT®石英纖維材質，是品牌重大創新材質之一。





▲RICHARD MILLE在RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶上首度引入專利蝶形擺陀，可透過按鈕調整擺陀的結構以改變腕錶的上鍊效率。

美學細節亦展現RICHARD MILLE的先鋒精神，第一亮點是極具特色且符合人體工學的錶殼設計，並點綴獨特的花鍵螺絲，已成為品牌代表性的視覺特徵。除了最為人熟知的酒桶型錶殼，品牌陸續開創如RM 61-01 Yohan Blake腕錶和RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕錶的不對稱錶殼，依然堅守絕對舒適性的設計原則，堅持無論何種錶殼材質、形狀或尺寸，都必須舒適且完美符合手腕的活動，包括按鈕也要設計在可以輕易操作的位置，達到兼具美感與人體工學的完美境界。





▲RICHARD MILLE首次將雙秒追針計時功能應用於自動上鍊機芯，發表RM 65-01雙秒追針自動上鍊計時碼錶。





▲RM 65-01雙秒追針自動上鍊計時碼錶機芯由超過600枚零件組成，具5赫茲的高振頻可變慣性擺輪，走時和計時都更精準，並配備專利快速上鍊裝置，透過按壓8點鐘位置的紅色按鈕即可快速為發條盒上鍊。

穩居高級製錶業領先地位，RICHARD MILLE仍努力尋求材質與技術方面的創新，一面開發新材料，並以新穎的方式來應用或組合；同時以3D思維進行機芯設計，也不斷突破機芯性能，並以手工組裝、手工修飾零件堅守悠久的瑞士高級製錶工藝與美學，秉持著先鋒精神大步前行，繼續譜寫傳奇。

