趙麗穎穿「中空液態裙」暗夜閃出仙女光！　完美腰臀比掀討論

記者鮑璿安／台北報導

創立於倫敦的設計師品牌self-portrait，標誌性禮服滿足時下女性所嚮往的浪漫堅毅特質，更請到大陸女星趙麗穎擔任代言人，讓品牌熱度直升。日前趙麗穎就以一身2023早秋系列閃亮連身裙出席品牌活動，在暗夜中閃出動人光澤，高辨識度造型以及她完美的「腰臀比例」掀起討論。

▲ 趙麗穎以代言人身分出席self-portrait活動 。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

趙麗穎此次以代言人身分出席self-portrait活動，穿上品牌2023早秋系列主打的連身裙，溫婉的淡紫色系襯托白皙肌膚，以細膩光澤感閃片勾勒出裙裝的液態質感，在暗夜中閃閃發光，隨著身材曲線巧妙起伏。此外，利用兩側墊肩以及胸前鏤空設計彰顯氣勢，剪裁輕盈不失殺傷力，趙麗穎最後拎上品牌包款Bow Bag，腳踩René Caovilla線條感纏繞高跟鞋收尾，一雙長腿若隱若現延伸整體比例，各個角度都展現迷人姿態。

趙麗穎今年初正式加入self-portrait後，以自身熱度加持使第一季營收增長，而品牌本就有「仙女裙」美稱，價格不如精品遙不可及，在做工和設計感上保有獨特性打造時髦的現代衣櫥，鏤空、蕾絲以及荷葉邊元素都是其標誌象徵。

▲趙麗穎演繹閃片禮服。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）