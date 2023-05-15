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無印良品松高700坪大店推「10項獨家」　5月底開幕新貨到

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▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）

▲無印良品微風松高旗艦店將於5／31開幕，業者近期釋出亮點。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

無印良品位於微風松高的700坪旗艦店即將開幕，近期也對外公開該店「10項獨家亮點」，包括獨賣商品、搶先販售與獨家服務，讓你逛街不怕沒東西買，且別忘了店內還提供餐食服務，直接就能歇腿吃美食，民眾從喧鬧信義區走近自然清新的文青氛圍只需幾步之遙。

無印良品近年努力開幕旗艦大店，成效斐然，從美麗華旗艦店到高雄岡山店，都是600坪起跳的巨型規格，今年在百貨激戰區信義區，拿下700坪開設微風松高店，外傳將在5／31開幕，與同面積規格的高雄岡山店南北呼應，為吸引人潮，近期無印良品也宣布該店特殊服務與獨賣商品。

▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）

多色泡芙懶骨頭沙發搶先販售
當家商品懶骨頭沙發，因可作為椅子、墊子等多樣化使用受到歡迎，在松高旗艦店將領先引進全新款式「泡芙懶骨頭沙發」，跟之前的同類型產品相比，坐臥感更硬挺、更加貼合並支撐身型，提供大小2款分別為70x70cm 、42x42cm兩種尺寸，布套可拆洗，大款1色、小款則有8色可選擇，售價3,690元至5,690元。

▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）

引進窗簾販售服務
獨家提供由日本引進的窗簾販售服務，提供棉水洗無褶窗簾、棉水洗平織無褶窗簾、麻平織無褶窗簾、聚酯纖維薄紗無褶窗簾與棉薄紗無褶窗簾5款樣式，售價390元至1,890元。採用原色、米、灰、藍、棕等沉穩的單色系為主。

▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）

DIY的手繪圖檔可刺繡
無印良品旗艦店提供刺繡圖案服務，松高店可使用門市提供的平板自行手繪圖案，並且輸出於選擇的布件上，成為獨一無二的專屬刺繡。

▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）

首推大型植栽販售
過往門市所販售的多為小型植栽，松高店提出「MUJI GREEN」與在地園藝廠商合作，將開賣中大型綠植栽，另也販售各式種子、盆器及園藝相關道具。此外還在地開發一款園藝用圍籬立架組，即便在陽台等小空間裡，也能感受綠意，售價4,590元。

▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）

首賣索拉花與乾燥花
索拉草原生於泰國，可大量吸收二氧化碳，經乾燥、旋切、輾壓後裁切為紙片狀，以手工方式做成各款花朵形狀，成為門市販售的擴香道具之一，松高店將首賣，售價390元至490元。另也開賣乾燥花選品系列，包含蠟菊、薰衣草、尤加利與星辰花等，售價390元。

▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）

獨賣台東晚崙西亞橙系列
嚴選台東栽種的晚崙西亞橙，生產開發一系列食農商品，包含晚崙西亞橙果醬、晚崙西亞橙紅烏龍餅乾、晚崙西亞橙香草茶、晚崙西亞橙紅烏龍、晚崙西亞橙咖啡、晚崙西亞橙啤酒及乾燥晚崙西亞橙片獨家開賣，讓民眾在台北就能品嚐到台東限定農產的美味。

▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）

獨家開賣首發檸檬磅蛋糕
將新鮮檸檬皮拌入麵糊中，烤成鬆軟綿密的磅蛋糕，入口帶有檸檬清香與奶油香氣，不論配上咖啡或茶飲都很適合，在松高店首度開賣，售價199元。

▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）

限量設計款黃麻購物袋
每間旗艦店都會推出的特色黃麻購物袋，松高店自然不缺席，特別使用英文與注音符號的排列組合作為台北文字的設計，售價69元，限量販售。

▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）

「PROJECT HOPE」企劃
與家扶基金會合作，推出推出全新企劃「PROJECT HOPE」系列，把將要報廢處理的織品布料，透過家扶夥伴手作的方式，再製為可用物件，首批推出「再生布製購物袋」系列，售價99元至229元。

▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）

北極熊攜帶式水壺開幕送
開幕贈禮為350ml的攜帶式水壺，瓶身繪上北極熊自在悠游的畫面，提醒我們滿足生活需求的同時，也關心瀕危動物與環境保育。同時松高旗艦店也將提供給水機免費服務。

▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）

另一生活用品台隆手創館，近期也在台中LaLaport 開設500坪空間旗艦大店，主打新型態沉浸式體驗店，多達13個體驗區，包括昭和風格的台隆一丁目快閃街、重現日本澡堂的箱根溫泉秘境，滿滿美妝保養的澀谷美顏殿堂、章魚燒主題大阪美味廚房，集結超過2萬種日本商品，讓民眾逛街時更身臨其境，有偽出國般的感受，也節省尋找商品的時間。

▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）

▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）

且台隆手創館旗艦店還首度帶來露營、寵物用品吸客，以濃郁日式和風設計的主題空間，帶來可愛的罐頭寵物床、標榜有機的植萃洗護系列，以及微醺貓草等日本零食等，種類多元。同樣是首次登場的露營專區，大至六角帳篷、戶外折疊桌椅，小至LED提燈、真空保溫杯等一應俱全。

▲無印良品、台隆手創館旗艦店。（圖／各業者提供）

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關鍵字：

無印良品, 微風松高, 旗艦店, 獨家

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