LIFE・經典／福岡天滿宮限時「漂浮森林屋頂」現身　綠樹神殿打造新亮點

▲福岡太宰天滿宮臨時本殿，屋頂上出現漂浮森林。（圖／福岡太宰天滿宮提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

去年年底我們曾經報導福崗地區的旅遊勝地「太宰府天滿宮」，御本殿從今年5月開始開始進入3年的修繕計畫，為此寺方請來建築師藤本壯介打造臨時殿，其屋頂上有一片綠意森林的設計，引發不少討論，而本月天滿宮開始進入正式修繕期，漂浮森林的實況也正式公開。

▲原有的御本殿，正進行25年來的修繕計畫。

供奉日本學問之神菅原道真的福岡太宰府天滿宮，是該區域著名的觀光景點，這座全國擁有1.2萬座的天滿宮總本社有千年歷史，該神社每25年才舉行一次式年大祭，下次年份落在2027年，在進行2年的修繕計畫之後，御本殿也從5月開始展開歷時3年的修繕作業。

太宰府天滿宮每年都有1000萬左右的參拜人次，在不短的空窗期間，社方也規劃在本殿前建造一個臨時殿，為來參拜的民眾繼續服務，最後由藤本壯介建築事務所的設計脫穎而出，主要是因為自然的建築設計而受到青睞。

如今臨時本殿的實際狀況曝光，融合了傳統的建築風格和現代概念，尤其是屋頂上的種植植物的設計非常令人印象深刻，透過天滿宮的花守（負責花卉養護的人）在境內種植的梅花，隨著周邊環境的變化，季節和天氣的轉變，仮殿會呈現出不同的風貌，讓每次到訪的旅客，都能感受到天滿宮豐富且不同四季的自然風光。

此外，天滿宮還特別聘請了服裝設計師Mame Kurogouchi設計御帳和几帳，御帳和几帳是天滿宮祭典上使用的重要道具，御帳是神靈居住的地方，几帳是神器的擺放處。Mame Kurogouchi的作品將天滿宮的梅花、樟樹和菖蒲等自然元素巧妙地融合在一起，呈現出鮮豔的色彩和豐富的層次感。讓這次修繕計畫不僅僅是一個簡單的維修工程，更成為一個融合了傳統與現代、藝術與文化的大型文化藝術項目。

雖然御本殿要3年之後才能正式對外現身，但臨時殿充滿意境與融合自然知感的現代森林屋頂，也呼應菅原道真的「飛梅傳說」，彷彿其上的花草，都是受到學問之神的感召而來，該臨時建築串起今昔意象，也有滿滿的風雅感，限時3年才有的臨時殿設計，下次再看到不同設計的臨時殿要等25年喔，赴福岡旅遊的民眾不妨也親身感受一下吧。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）