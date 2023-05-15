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星巴克進駐雲林麥寮有質樸窗景　在地特色咖啡大點名

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▲星巴克雲林麥寮門市。（圖／業者提供）

▲星巴克首間雲林麥寮門市開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克進駐雲林麥寮首間門市近期開幕，以兩座弧線板型屋頂營造出俐落外觀，更象徵群鳥展翅飛翔的寓意，收納麥寮、台西、西湖、口湖海岸沿線美景，大片落地窗景看出去的舊式建築，也增添了台式的質樸氛圍，即起至5／21期間，星禮程會員至該門市單筆消費滿300元，可獲贈飲料好友分享回饋。

▲星巴克雲林麥寮門市。（圖／業者提供）

雲林麥寮現迎來首家星巴克，店址位於61幸福公路的麥寮濁水溪出海口旁，門市以「展翅飛翔，海線之美」為名，外觀採用具有角度的建築量體，就像是敞開雙臂迎接顧客，也有群鳥展翅飛翔的寓意。

▲星巴克雲林麥寮門市。（圖／業者提供）

▲星巴克雲林麥寮門市。（圖／業者提供）

室內延續了建築外觀的概念，打造出帶有三角傾斜特色的天花板造型，搭配溫暖的藍灰色紋理漆和綠色調，加上木紋裝飾和同質家具，營造出星巴克經典的空間氛圍，大片落地窗把戶外街景帶入門市內，不但點亮空間也帶進古樸風格。該門市提供「NITRO氮氣冷萃專案」與現烤糕點、餅乾，即起至5／21期間，星禮程會員至門市單筆消費滿300元，可獲贈飲料好友分享；6／15前單筆消費滿800元，可獲得星巴克隨行手提袋、消費滿3,000元可獲多功能摺疊桌。

▲星巴克雲林麥寮門市。（圖／業者提供）

此外，雲林當地也有其他特色咖啡廳也很有風情，包括純白韓系貨櫃屋咖啡廳「韓國戀人」，除了有網美最愛的浪漫場景，還提供韓系餐點輕食。最後則是雲林在地已經很知名的「後院 Houyuan」，位在虎尾的小巷弄內，卻是充滿風情的療癒場所，而晚上還會變身成充滿活力的酒吧，2種不同風情都很值得去看看。

▲雲林在地特色咖啡店。（圖／翻攝各業者官方IG）

▲雲林在地特色咖啡店。（圖／翻攝各業者官方IG）

▲韓國戀人咖啡廳。（圖／翻攝IG ＿korealoves_）

▲雲林在地特色咖啡店。（圖／翻攝各業者官方IG）

▲雲林在地特色咖啡店。（圖／翻攝各業者官方IG）

▲後院咖啡廳。（圖／翻攝IG houyuan__）

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關鍵字：

星巴克, 雲林麥寮, 在地咖啡

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