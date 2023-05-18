梅雨季必備雨靴推薦！Rockfish曝光率超高、香奈兒長筒是顏值天花板

文／美人圈

梅雨季來襲，鞋櫃裡是時候準備好一雙雨靴長期抗戰啦！但究竟市面上那麼多雨靴、雨鞋，哪一款最適合我呢？以下「2023熱門雨靴推薦」一起認識一下，從精品品牌BV、Chloé到經典雨鞋品牌Hunter、以及最近在韓國很紅的Rockfish一次搜羅，快從中選出你的命定雨鞋吧！

雨靴／雨鞋推薦：

Rockfish Weatherwear厚底雨靴

去年在韓國竄起的英國品牌Rockfish Weatherwear，走在首爾街頭幾乎是人腳一雙他們家的雪靴！而最近又在小紅書掀起一陣韓國代購熱潮的雨靴，靴筒有低、中、高三種高度可選，可愛的米黃和奶油白，完全正中韓國人的喜好，低色階的優雅色選超百搭！

▲在韓國竄起的英國品牌Rockfish Weatherwear。（圖／IG@rockfish_offical）

Bottega Veneta Puddle 厚底雨靴

BV不只雲朵包、長靴人氣爆棚，這款Puddle厚底雨靴更是時尚潮人的必備單品，以簡約洗鍊的線條和波圓型鞋頭作為設計，搭配鮮豔繽紛的色選，像是奇異果綠、蜜桃粉、牛奶糖色，穿在腳上更凸顯穿搭亮點，回頭率超高！

▲Bottega Veneta Puddle 雨靴，NT$24,800。（圖／Bottega Veneta）

萬年不敗的黑色款也非常好搭，Puddle靴款材質上還使用了生物可分解聚合物，輕巧又具備完全防水功能，厚實的鞋頭設計與編織紋壓模鞋底，則延續了BV品牌標誌性元素，內裡則是棉與納帕鞋墊，處處都充滿設計巧思。

Chloé Betty 中筒雨靴

Chloé隱藏版好物「Betty中筒靴」擁有時下最流行的方型鞋頭設計，輕盈橡膠材質防水又好穿，加上超夢幻的奶茶配色以及5公分厚底鞋跟，無敵顯白又顯腿長，小隻女孩直接無痛增高，完全可以閉眼直接入手。

▲Chloé Betty黑色／奶茶色雨靴，NT$17,200。（圖／IG@xstassy101、cocobolinho）





Hunter Original 新版切爾西霧面踝靴

說到雨鞋怎能忘了Hunter ？來自英國的Hunter已擁有超過百年以上的歷史，天然橡膠手工製成，品質完全不用擔心，最受歡迎的切爾西靴款最近還帶來更新版，具有更加最佳的貼合度，筒寬增加，橡膠厚度減少1MM，整體舒適度大幅提升！

▲Hunter Original 新版切爾西霧面踝靴，NT$4,280。（圖／IG@hunterboots）

切爾西靴型不僅百搭還能拉長腿部比例，除了經典的黑色款式之外，充滿活力的檸檬黃與玫紅款式也非常值得入手，鮮明活潑的色調更是不怕撞鞋呢！





PALLADIUM 橘標防水RETRO HIKER系列

來自法國里昂的軍靴品牌PALLADIUM，擁有防水機能又兼具高顏值，鞋面採用WATERPROOF PLUS抗撕裂防水科技纖維拼接WATERPROOF防水塗層麂皮，防水鞋舌車翼縫線與貼合技術將WATERPROOF透氣防水科技薄膜夾入鞋面與鞋內之間，從裡到外完整包覆，不僅阻擋水分滲入，更擁有絕佳透氣性！

▲PALLADIUM橘標擁有防水機能又兼具高顏值。（圖／IG@palladium）

JW ANDERSON 金鏈雨靴

這雨靴真的一眼就中！JW ANDERSON選用亮面橡膠制成，搭配防滑鞋底，可以確保在雨天穩固抓地，鞋面飾有精緻的金鍊配飾，搭配質感駝色鞋身，可愛又不失時髦，穿在街上直接成為最亮眼的女孩！

▲JW ANDERSON 金鏈雨靴，約NT$11,700。（圖／mytheresa.com）

CELINE 平底中筒雨靴

100%天然橡膠製成，海軍藍配色點綴CELINE Logo，完美詮釋品牌的簡約精神，隨便搭就超時髦好看，CELINE這款雨靴，自從被女神泫雅欽點後，更是直接成為專櫃斷貨款，有遇到的人直接買下就對啦！

▲CELINE 平底中筒雨靴，約NT$19,000。（圖／CELINE、IG@hyunah_aa）

▲CELINE平底中筒雨靴隨易搭都時髦好看。（圖／小紅書@minini、Cherry魚妹妹）



香奈兒 長筒Logo雨靴

這款真的是雨靴顏值天花板！從鞋身、鞋底到邊緣都點綴上雙C香奈兒Logo，長筒設計恰到好處，可以隱形肉肉腿，防水材質耐穿耐磨，是一款顏值與實用性兼具的雨靴。

▲香奈兒 長筒Logo雨靴，約NT$29,200。（圖／小紅書@收斂水）



▲香奈兒長筒Logo雨靴是顏值天花板。（圖／小紅書@小橘子）

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