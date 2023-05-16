你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

文／CC 圖／小紅書、達志示意圖

想要脫單的人你最近異性緣強不強？以下這個心理測驗可以抓到你目前的桃花狀況，試著了解之後，調整自己的狀態或是生活模式，很有機會可以收穫適合的愛情喔。

Q：靜下心來，選一張你覺得最有感應的圖片。

1.

選到這張卡牌的你最近異性緣不是太好，因為你的生活沒有太多變化，也沒有過多交友的機會，當然就很難吸引到異性到你身邊，建議可以換一種生活方式，或是想辦法多參加一些活動、外出走走，才會有改變的機會。

2.

選到這張卡牌的你最近異性緣還可以，你和身邊的朋友相處和睦融洽，能夠互相幫助學習，有機會得到身邊人的青睞，當然也有你覺得可以試著認識的對象，想要擺脫單身，當然要多多把握難得的機遇了。

3.

選到這張卡牌的你最近異性緣超多，因為你在工作與生活上，都有亮眼、卓越的表現，因此吸引身邊不少人的目光，招來不少異性關注，當然也會有不少追求者，但你是很有自己想法的人，即使遇到很多桃花，也不會草率的確認一段感情。

4.

選到這張卡牌的你最近異性緣頗旺，你很有機會與新認識的朋友或是同事，擁有曖昧的互動或是成為情侶的可能，但因為你自己的狀況不是很穩定，兩人可能較難走到最後，但整體來說是不缺異性朋友的，可以談場轟轟烈烈的戀愛。

想要增進異性緣，以下也提供8個方法，讓你擺脫單身。

1. 自信：自信是吸引他人的關鍵，培養自信心，相信自己的價值和魅力，穿著整齊、保持良好的姿態並保持微笑，都能展現出自信的形象。

2. 改善外貌：注意個人衛生和形象，保持乾淨整潔的外觀，適時修剪髮型、保持健康的皮膚和身材，著裝適當，展現個人風格。

3. 社交技巧：學習建立良好的社交技巧，主動聆聽對方，表達真正的興趣和關注，學會與人交流，包括：能夠輕鬆地開啟對話、保持對話的流暢和使用適當的身體語言。

4. 培養興趣：展現自己的興趣和愛好，就有機會與有相同興趣的人交流和建立連結，參加才藝班、社交活動或志願工作，都是認識新人的好機會。

5. 增加人際圈：擴大人際圈子，結交更多的人，參加社交聚會、活動和社群，這樣就能更容易遇到有共同興趣的人。

6. 培養幽默感：幽默感是許多人所喜愛的特質，學會在適當的時機運用幽默，但也要注意適度，不要冒犯或傷害他人。

7. 自我成長：持續自我成長和學習，變得更有吸引力，閱讀、學習新技能、追求自己的目標，都能展現積極態度和對生活的熱情。

8. 尊重他人：尊重他人是建立健康關係的基礎，尊重他人的意見、價值觀和空間，顯示出是體貼、關心和成熟的人。