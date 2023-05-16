fb ig video ETtoday search mobile

你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

>

文／CC　圖／小紅書、達志示意圖

想要脫單的人你最近異性緣強不強？以下這個心理測驗可以抓到你目前的桃花狀況，試著了解之後，調整自己的狀態或是生活模式，很有機會可以收穫適合的愛情喔。

Q：靜下心來，選一張你覺得最有感應的圖片。

▲心理測驗,心測,占卜,愛情。（圖／小紅書）

1.

選到這張卡牌的你最近異性緣不是太好，因為你的生活沒有太多變化，也沒有過多交友的機會，當然就很難吸引到異性到你身邊，建議可以換一種生活方式，或是想辦法多參加一些活動、外出走走，才會有改變的機會。

2.

選到這張卡牌的你最近異性緣還可以，你和身邊的朋友相處和睦融洽，能夠互相幫助學習，有機會得到身邊人的青睞，當然也有你覺得可以試著認識的對象，想要擺脫單身，當然要多多把握難得的機遇了。

3.

選到這張卡牌的你最近異性緣超多，因為你在工作與生活上，都有亮眼、卓越的表現，因此吸引身邊不少人的目光，招來不少異性關注，當然也會有不少追求者，但你是很有自己想法的人，即使遇到很多桃花，也不會草率的確認一段感情。

4.

選到這張卡牌的你最近異性緣頗旺，你很有機會與新認識的朋友或是同事，擁有曖昧的互動或是成為情侶的可能，但因為你自己的狀況不是很穩定，兩人可能較難走到最後，但整體來說是不缺異性朋友的，可以談場轟轟烈烈的戀愛。

想要增進異性緣，以下也提供8個方法，讓你擺脫單身。

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

1. 自信：自信是吸引他人的關鍵，培養自信心，相信自己的價值和魅力，穿著整齊、保持良好的姿態並保持微笑，都能展現出自信的形象。

2. 改善外貌：注意個人衛生和形象，保持乾淨整潔的外觀，適時修剪髮型、保持健康的皮膚和身材，著裝適當，展現個人風格。

3. 社交技巧：學習建立良好的社交技巧，主動聆聽對方，表達真正的興趣和關注，學會與人交流，包括：能夠輕鬆地開啟對話、保持對話的流暢和使用適當的身體語言。

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

4. 培養興趣：展現自己的興趣和愛好，就有機會與有相同興趣的人交流和建立連結，參加才藝班、社交活動或志願工作，都是認識新人的好機會。

5. 增加人際圈：擴大人際圈子，結交更多的人，參加社交聚會、活動和社群，這樣就能更容易遇到有共同興趣的人。

6. 培養幽默感：幽默感是許多人所喜愛的特質，學會在適當的時機運用幽默，但也要注意適度，不要冒犯或傷害他人。

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

7. 自我成長：持續自我成長和學習，變得更有吸引力，閱讀、學習新技能、追求自己的目標，都能展現積極態度和對生活的熱情。

8. 尊重他人：尊重他人是建立健康關係的基礎，尊重他人的意見、價值觀和空間，顯示出是體貼、關心和成熟的人。

►越愛就越怕交往的三大星座！TOP 1天生敏感又悲觀，經常逃走錯失好桃花

►這張圖第一眼看到什麼？看到它人際關係超好、財源滾滾來

►為了愛什麼都能改的三大星座！TOP 1常耍小任性，就是為了博另一半關心

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜, 愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

ET Fashion

推薦閱讀

愛情長跑8年！李多海穿ELIE SAAB「夢幻長袖婚紗」嫁SE7EN

愛情長跑8年！李多海穿ELIE SAAB「夢幻長袖婚紗」嫁SE7EN

對親人囂張跋扈、遇外人變小白兔！只會坑殺自己人的三大星座

對親人囂張跋扈、遇外人變小白兔！只會坑殺自己人的三大星座

想提早財富自由必學！富豪都有的6大習慣：每日復盤、投資人脈缺一不可

想提早財富自由必學！富豪都有的6大習慣：每日復盤、投資人脈缺一不可

試・開箱／宋慧喬、Jennie都畫「透明仙女眉」！柔霧空氣感、深淺有層次 Met Gala／妮可基嫚穿19年前粉紅羽毛禮服像仙女　安海瑟薇別針裙好危險 能愛情長跑、白頭偕老夫妻都有的4大特徵！理性溝通、分際交友都超重要 未來你會事業有成還是愛情豐收？超準心測一定要試 超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣 超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠 秒回訊息代表對你有意思三大星座！TOP 1深怕錯過每一秒、關心度是銅牆鐵壁

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面