凱特王妃斜肩禮服上身彈琴　夢幻造型網狂讚「又美又有才」

▲凱特王妃身穿Jenny Packham斜肩剪裁長禮服彈琴，藍色調是向深陷戰火的烏克蘭表達支持之意。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／綜合報導

一年一度的歐洲歌唱大賽13日在英國利物浦舉行，最大亮點是英國王室人氣爆棚的凱特王妃，竟與上屆冠軍烏克蘭籍Kalush Orchestra合作開場，身穿藍色斜肩禮服的她擔任彈奏鋼琴，讓觀眾驚喜不已，網友一面倒讚她又美又有才，而她所選的禮服色調也有深意，向國旗為藍黃配色、深陷戰火已超過1年的烏克蘭表達支持。

▲攝影師Alex Bramall捕捉凱特王妃彈琴的優雅姿態。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

根據歐洲歌唱大賽傳統，比賽場地會在前一年冠軍者的國家舉行，但因烏克蘭與俄羅斯的戰火未歇，因此2023年比賽無法在去年冠軍Kalush Orchestra的家鄉烏克蘭舉辦，因此移師英國，也讓凱特王妃興起參與表演的點子，決定在節目上秀琴藝，這不是她第一次在鏡頭前彈琴，2021年平安夜也曾與蘇格蘭歌手Tom Walker 一同表演，幼時學琴的她曾透露音樂在生活的重要性，新冠肺炎期間她即靠音樂與彈琴撫慰心情。

▲凱特王妃對著鏡頭開懷大笑，她所戴的藍寶石鑽石耳環源自已故女王伊莉莎白二世之母伊莉莎白王太后。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）





▲凱特王妃幼時學琴，曾透露新冠肺炎肆虐之際靠音樂撫慰心情。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

此次凱特王妃在歐洲歌唱大賽驚喜現身，整體造型夢幻，身穿愛牌Jenny Packham斜肩藍色長禮服向烏克蘭致敬，她同時搭配藍寶石鑽石垂墜式耳環， 此款典雅耳環傳承自已故女王伊莉莎白二世之母--伊莉莎白王太后，優雅設計歷經時間考驗依然耐看。