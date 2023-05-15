超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

文／CC 圖／sbsdrama.official IG

在熱戀期，往往希望自己現在遇到的就是真命天子或真命天女，但以下這三大星座超容易愛錯人，沒有過多認識就先戀愛沖腦的性格，讓他們總是會在馬上交心之後，才漸漸發現不是對的人，所以經常以悲劇收場。

TOP 3：射手座 愛錯人機率85%

射手座的人嚮往追求自由的靈魂，專一愛情不是目標，個性喜新厭舊，即使遇到適合的對象，他們也寧可去追那遙不可及的夢中情人，對他們來說，穩定交往沒有刺激感，有挑戰性才會激起征服欲，所以經常愛到不應該愛的人。

TOP 2：牡羊座 愛錯人機率90%

牡羊座的火象性格主導，不僅談戀愛風風火火，也講求速戰速決的效率，直接把愛情當任務在解，有時候僅是聊聊天就可以衍伸出好感，立刻墜入愛河，但到最後常常會發現，其實對方並沒有想像中美好，急切地深入愛情核心，導致兩敗俱傷。

TOP 1：雙魚座 愛錯人機率95%

雙魚座可以說是12星座中，愛錯人機率之首，他們對愛情有很多夢幻泡泡、期待與幻想，所以一旦出現有好感的人，就會馬上投入感情，全然交付真心，加上容易被自我幻覺蒙蔽雙眼，即使愛上不該愛的人，也擅長自欺欺人、努力說服自己，到最後都是受傷收場。