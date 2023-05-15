侯佩岑兒子們送「訂製包包」當禮物！　獨一無二比愛馬仕還「無價」

記者王則絲／台北報導

侯佩岑身為時尚界帶貨女王之一，經常在社群平台上曬穿搭、曬包，沒想到媽媽的這些喜好，兒子們都知道！侯佩岑日前在IG上Po出最新曬包美照，看似與平常的穿搭照無異，但其實身上背的包包藏暖心亮點，是兒子們親手製作送給她的母親節禮物，網友們紛紛讚嘆是「無價」的包包，比愛馬仕還貴！

▲侯佩岑收到兒子們母親節禮物。（圖／翻攝自IG）



上週日母親節許多人都帶著媽媽吃好料開心慶祝，身為媽媽們則是收到來自兒女們的祝福。這天侯佩岑也不例外，收到了來自兩個兒子的母親節禮物，並在社群上大方分享hashtag「兒子們送的大禮」，3張照片中乍看之下以為跟平常的穿搭美照沒什麼兩樣，但「兒子們送的大禮」正是她身上的包包。

一款硬紙做成的包包，上頭有著現代感十足的藝術線條，全是侯佩岑兒子們的傑作，除了貼心製作了背帶之外，還有愛心形狀的小掛飾，只能說兒子們在媽媽的耳濡目染下，對設計包款竟是很在乎細節呢！網友們紛紛讚嘆：「還以為是哪個名牌包」、「是無價的包包」、「獨一無二的訂製款。」

▲侯佩岑今夏愛包DELVAUX「Pin Mini Bucket Osier」手袋。（圖／翻攝自IG）



回歸正業，侯佩岑近期依然十分熱衷於分享時尚單品，像她今年春夏鍾愛的一款手袋，是DELVAUX推出的「Pin Mini Bucket Osier」手袋，取自法國Osier柳條編織、結合精湛皮革工藝打造而成；另外，侯佩岑也駕馭起不同的搖滾風格，演繹Isabel Marant於2023 年春夏帶來的全新 OSKAN MOON系列。

▲另一種風格中，侯佩岑拎上Isabel Marant OSKAN MOON系列手袋。（圖／翻攝自IG）