妝後好顯老？減齡底妝、眼妝畫法必學　完妝顏值有感升級

文／美人圈

為什麼每次化完妝，顏值總是不增反減，而且看起來超顯老、顯勞累感？今天帶來化妝師解析「化妝顯老顯累誤區」，從底妝、眼妝到修容逐一破解，新手化妝再也不踩雷，妝感精緻度與顏值都升級，新手必知的減齡化妝法快了解一下吧！

妝後顯老顯疲憊感原因：

膚色變白讓黑眼圈更明顯

很多人上完底妝都會覺得好像臉變大了？黑眼圈、眼袋等瑕疵變得更明顯？其實是因為上完妝後，整個臉部色調變白、凸顯膨脹感，深色的瑕疵也會變得明顯！要改善這個問題，可以在妝前先用校色遮瑕幫助修飾深色瑕疵，像是黑青色的黑眼圈可以用「偏橘黃色調」的遮瑕來調整修飾，後續再上底妝的話就會更自然。

修容讓臉變凹變長

底妝只顧著打陰影想顯瘦，卻容易過度修容讓臉變凹更加顯老！化妝師建議修容時可以利用淺色調的遮瑕，或是霧面高光加強提亮，先將珠光上在蘋果肌上方及下巴等凸出部位，另外在鼻樑部位大面積以腮紅做截斷，可以縮短中庭，底妝看起來更乾淨之外、也更加減齡。

眼線太粗蓋過雙眼皮

對新手來說，眼妝很容易多畫多錯，最忌諱過濃、不修飾眼型，一般來說眼妝著重在增加眼窩立體感就好，使用裸棕色調的深淺色眼影上在眼窩，接著斟酌補上咖啡色調的眼線及睫毛膏增加眼妝細節，特別是眼線只畫在眼尾後半部、微微延伸出去一點，就能讓眼妝更加柔和，對內雙、單眼皮來說也更有消腫泡的效果！

眼影暈染範圍讓眼睛變小

另外眼影暈染範圍也是關鍵，新手建議選擇偏裸棕色調的眼影，上在眼窩範圍增加深邃感，另外很重要的減齡重點就是縱向上放大雙眼，畫眼妝時可以強調下眼影及臥蠶，在視覺上縮短面中，看起來也比較減齡。





底妝乾燥卡粉

妝面過於乾燥、甚至卡粉厚重，容易看起來有種老氣疲憊感，化妝師建議要畫出潤澤、膨潤的底妝，妝前保養就是關鍵，可以基礎的水+乳完成高保濕又清爽的保養，接著輕拍粉底上妝，妝後也可以再用含細微珠光的蜜粉定妝，著重T字、蘋果肌、下巴等突出部位，不僅加強定妝，還可以讓底妝更加有透明感。





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