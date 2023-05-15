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柯佳嬿排斥「穿一樣」情侶裝　林柏宏被SAMBA鞋圈粉整季都不膩

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記者鮑璿安／台北報導

運動品牌adidas Originals歷史最久的SAMBA運動鞋誕生70個年頭，以簡約鞋型再度帶起風潮，今（15日）品牌舉辦「The next ICON：SAMBA」活動，請到柯佳嬿、9m88、林柏宏、高爾宣一同演繹SAMBA，柯佳嬿選鞋時特別在意舒適度與百搭性質，要滿足褲裝與洋裝搭配，被問到是否接受穿情侶鞋？她說：「我不太能接受情侶裝，但是情侶鞋可以，稍微低調一點點。」

▲柯佳嬿、9m88、林柏宏、高爾宣 。（圖／品牌提供）

▲柯佳嬿以極簡黑白色調搭配SAMBA 。（圖／品牌提供）

▲柯佳嬿、9m88、林柏宏、高爾宣 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏黑色SAMBA打造One Tone色系穿搭 。（圖／品牌提供）

柯佳嬿以極簡黑白色調搭配SAMBA，跟她私服風格很像，她認為哪怕穿搭簡單，只要有一雙好看的鞋子就會有型，「搭配技巧的話，我喜歡球鞋搭洋裝，很方便又通風，帥一點、lady一點好像都可以。」林柏宏屬於一旦穿到自己喜歡的鞋子，就乾脆穿一整季都不會膩，他也透露收工後常常會去散步爬山，因此鞋款必須要好走、好搭配，夏天有比較多機會去戶外運動。兩人被問到對於「情侶鞋」的看法？柯佳嬿不排斥，「因為我還是可以穿我想穿的衣服」，林柏宏也點頭，接受一起穿情侶鞋外出。

▲柯佳嬿、9m88、林柏宏、高爾宣 。（圖／品牌提供）

▲9m88。（圖／品牌提供）

▲柯佳嬿、9m88、林柏宏、高爾宣 。（圖／品牌提供）

▲高爾宣 。（圖／品牌提供）

▲柯佳嬿、9m88、林柏宏、高爾宣 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals SAMBA系列鞋款於5月18日於adidas Brand Center信義品牌概念店搶先限量販售。（圖／品牌提供）

9m88身為復古元素的愛好者，她分享春夏穿搭表示，自己喜歡穿露腰的小可愛，球鞋就是最好的搭配，她還希望另一半不要跟自己穿得太像，「不小心搭配到沒關係，我不會跟我另一半買一樣，他要有自己的穿搭風格，不能整套一模一樣，先不要。」四人演繹的SAMBA鞋款，標誌性設計包含T-Toe（T字形鞋頭）搭配褐色橡膠鞋底，皮革材質鞋面加上燙金Logo與標誌性鋸齒三條線，在街頭與時尚領域皆有重要位置。

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列。（圖／品牌提供）

另一雙話題鞋款，PALLADIUM闊別40年再度為籃球運動員打造專屬系列，「JEREMY LIN林書豪聯名7號系列」即將於5月16日上午11點開賣，首發聯名鞋PALLASLAM J.L. PLG，設計元素復刻自1970 PALLADIUM復古籃球鞋，鞋底採用Vibram橡膠大底結合JL7專屬LOGO與林書豪的7號專屬背號。服飾也有滿滿熱血元素，書寫「WE CREATE MIRACLES我們創造奇跡」與LINSANITY字樣，讓球迷很有感，並引入紅、黑、白元素結合刺繡，辨識度十足。

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關鍵字：

柯佳嬿, 9m88, 林柏宏, 高爾宣, adidas Originals

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