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想減重快看！營養師教「3種斷食法」，「1212」最輕鬆上手

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▲▼營養師傳授斷食法。（圖／Pexels）

▲營養師建議「斷食法」，助減重一臂之力。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

夏日腳步逐漸逼近，不少人開始積極瘦身，準備迎接短褲短裙，想減重又不知道該從何下手，營養師程涵宇建議，若你是愛吃宵夜且三餐亂吃的上班族，不妨從安全有效限時斷食法下手。

什麼是限時斷食法？營養師程涵宇解釋，就是在固定的時間進食，並且斷食大於12小時候，幫助身體燃脂達到減重效果，換句話說，只要身體經歷12小時以上的斷食，體內代謝開關就會開啟。

這個原理就是將斷食時間拉長，能促進燃脂，而限制進食時間，也能幫助減少熱量攝取，當荷爾蒙呈現穩定狀態，自然就能減少飢餓感。程涵宇也補充，斷食法除了能幫助減重，同時也能夠抗氧化、增加DNA修復，同時幫助血壓穩定。

▲▼想減重快看！營養師教「3種斷食法」 。（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

她推薦3種限時斷食法，大家可以依據自己的生活型態和身體承受度挑選，循序漸進的斷食，才不會給自己太大壓力。

#1212斷食法（最舒適寬鬆）

一天當中12小時吃東西，12小時斷食。像是早上8點吃第一口食物，晚上8點則要吃最後一口食物。

#1410斷食法（無痛斷食法）

一天當中10小時吃東西，14小時斷食。她建議若是早上8點吃第一口食物，晚上6點吃最後一口食物；若早上10點吃第一口食物，則晚上8點吃最後一口食物。

#168斷食法（最有效）

一天當中8小時吃東西，16個小時斷食。若是早上8點吃第一口食物，下午4點要吃最後一口食物，若是中午吃第一口食物，晚上8點則要吃最後一口食物。

程涵宇補充，不論哪一種斷食法，最好都能在晚上8點前吃完最後一口食物，這樣做可以符合生理時鐘晝夜節律一致，有助於荷爾蒙穩定，讓你不該餓的時候就不會餓。

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關鍵字：

斷食法, 營養師, 減重

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