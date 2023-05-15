Swatch拉近與億級藝術家距離　3,300元收藏周杰倫也瘋狂的小皇冠

▲Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列向傳奇藝術家巴斯奇亞致敬。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

活躍於70至80年代的美國藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat），擅長透過大膽的色彩、構圖與符碼，表現前衛又原始風格，同時也傳遞他對社會的看法，1988年27歲的他因服藥過量早逝，留下的作品在藝術市場與拍賣會相當熱門，香港前女首富甘比（陳凱韻）、歌壇天王周杰倫都是他的忠實粉絲，不過他的作品成交價動輒數億元，非一般民眾負擔得起，好消息是Swatch拉近大眾與這位傳奇藝術家的距離，Swatch Art Journey第5個膠囊系列正是向他致敬，推出3款Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT腕錶，3,300元便能擁有。

▲香港前女首富甘比（左）與周杰倫都是巴斯奇亞作品的愛好者，周杰倫身上還穿巴斯奇亞T恤。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

Swatch面盤與錶帶成為巴斯奇亞的畫布，精選他3幅代表性作品，分別是描繪娛樂圈乃至整個美國社會對非裔人士各種各版印象的HOLLYWOOD AFRICANS腕錶、呈現生育與戰爭女神ISHTAR腕錶，以及面盤展現他最知名的三角皇冠標誌的UNTITLED錶款，除了單只銷售，品牌也推出3只錶一套的精美包裝套組，套組中3款錶的細節與其他單售腕錶不同，配有2個各點綴皇冠圖案與印有藝術家名字的錶環。

▲Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT腕錶系列ISHTAR（左起）3,300元，HOLLYWOOD AFRICANS 3,300元，UNTITLED 3,300元。





▲Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT TRIPTYCH限量套組，11600元。

致力推動藝術的LV（Louis Vuitton）藝術基金會，繼2018年舉辦了吸引70萬人次的巴斯奇亞展覽後，今年再次於探索其作品，自4月5日至8月28日於巴黎的LV藝術基金會舉辦《Basquiat x Warhol. Painting 4 Hands》展覽，普普藝術大師安迪沃荷與巴斯奇亞在1984年至1985年間聯手創作了約160幅畫作，此次展覽展出兩人合作的其中80幅油畫，同場還展出兩人各自的創作，超過300件的作品與文件讓藝術愛好者大飽眼福。

▲LV藝術基金會舉辦《BASQUIAT X WARHOL. PAINTING 4 HANDS》展覽，於巴黎展至至8月28日。（圖／LV提供，以下同）





▲LV藝術基金會展出安迪沃荷與巴斯奇亞聯手作品No. 19。

