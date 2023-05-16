營養師教「彩虹飲食」這樣吃！　吃滿8色食物提升防護力更健康





▲營養師教吃「彩虹飲食」，推薦食物全分享。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導

現代人都很重視營養攝取和補充，其中維生素可說是最多人在意的，但營養師陳心驊（菲菲）就提醒，其實食物中的「植化素」也很重要！而植化素非常多種且各有不同益處，但存在於不同顏色的食物中，她就建議以「彩虹飲食」，幫你補充足夠的植化素，增強身體防護力。

陳心驊指出，植化素是一種天然的化合物，是良好的抗氧化劑，可以調整免疫力與荷爾蒙，抵抗外界細菌、病毒及環境壓力。而植化素存在於各種不同顏色的食物中，相似生理功能的植化素會以相似的顏色，呈現在各種顏色的食物上，像是葉黃素跟玉米黃素在橘黃色的食物中含量特別豐富。

現在已發現上千種植化素，但沒有一種食物可以涵蓋到全部的植化素，因此每天要均衡攝取到各種不同的植化素，最簡單就是用顏色來區分。陳心驊表示，可以簡單將食物顏色分類成8個色塊：紅橙色、黃綠色、藍紫色和黑白色，而每一種顏色的食物都有不用植化素和對健康有益的作用。

＃紅橙色食物



像是西瓜、蔓越莓、甜菜根、胡蘿蔔、柿子、橘子、番茄、南瓜等紅橙色食物，含有茄紅素、類胡蘿蔔素、槲皮素，可以幫助強化心血管功能、減少泌尿道感染、抗氧化、降低罹癌風險等。

＃黃綠色食物



黃綠色食物包含黃椒、地瓜、玉米、鳳梨、黃豆、奇異果、葉菜類、四季豆、酪梨、芭樂、韭菜、瓜類和綠茶等，富含類黃酮、葉黃素、玉米黃素、兒茶素、葉綠素，可幫助維持黃斑部健康、抗氧化。

＃藍紫色食物



像是藍莓、紫高麗菜、葡萄、桑椹、茄子、紫薯、紫米等藍紫色食物，富含花青素、白藜蘆醇、沒食子酸、多酚類等營養素，能抗氧化抗發炎、幫助維持記憶力、保護細胞。

＃黑白色食物



黑白色食物包含黑白木耳、黑豆、香菇、芝麻、白蘿蔔、山藥、洋蔥、大蒜等，含有硫化物、多酚類、多醣體、植物固醇、蒜素，能調節免疫力、抗氧化、調節膽固醇，降低罹癌風險。

陳心驊建議每天的飲食中都盡量要吃到這8種顏色的食物，才能多元化吃進不同的植化素，增強防護力、抵抗病菌入侵，幫助調節生活壓力。