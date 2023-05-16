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Jennie好友「火辣雙胞胎」身材超絕！　招牌Y2K穿搭女孩必追蹤

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記者王則絲／台北報導

BLACKPINK成員Jennie上周出席Calvin Klein活動，為個人聯名系列現身打廣告，當晚活動上，Jennie在DJ台前與一對「火辣雙胞胎」玩得相當開心，還留下臉貼臉的合照，原來她與這對「火辣雙胞胎」早就是好朋友，她們名叫Simi & Haze，在時尚圈頗有名氣，兩人皆擁有絕世好身材，並主打強烈的Y2K風格穿搭與妝容，喜歡她們的讀者不妨把IG追蹤起來。

▲Simi&Haze。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie身旁的火辣雙胞胎在時尚圈頗有名氣。（圖／翻攝自IG）

Jennie與Simi & Haze已認識一段時間，4月時也曾一起看科切拉音樂節，且Jennie和Rosé都曾現身支持Simi & Haze的同名美妝品牌SIMIHAZE BEAUTY，畫上她們招牌的閃亮眼妝。

Simi & Haze今年剛滿30歲，擁有巴勒斯坦血統，14歲那年她們在時裝周街頭開始受到外媒注意，不只當穿搭客，她們身兼模特兒、DJ⋯⋯是十足的斜槓青年。

▲Simi&Haze。（圖／翻攝自IG）

Simi & Haze的風格火辣性感、時而帥氣街頭，最擅長如今流行的Y2K風穿搭，深受年輕女孩們喜愛，因此在IG上吸引超過169萬粉絲追蹤，他們經常出席時尚、音樂活動，亮相各大場合，藉此順利打入名人圈，不光是與BLACKPINK私下是好友，追蹤名單中還能發現，包括金卡戴珊（Kim Kardashian）、海莉比伯（Hailey Bieber）、杜娃黎波（Dua Lipa）、水原希子⋯⋯都是她們的粉絲。

▲Simi&Haze。（圖／翻攝自IG）

▲Simi&Haze。（圖／翻攝自IG）

▲Simi&Haze。（圖／翻攝自IG）

▲Simi & Haze雙胞胎的風格火辣。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

Jennie, Simi & Haze

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