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洗去油脂髒污！夏日5款「泥洗顏」推薦，清潔肌膚超有感

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▲▼泥洗顏盤點。（圖／品牌提供）

▲夏季油脂分泌旺盛，清潔必須放在第一位。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

悶熱的夏季，每當外界氣溫升高 1 度時，皮脂腺油脂分泌量即會增加 10%，致使肌膚出現水分流失、油脂分泌過盛、痘痘粉刺等困擾。這時候更要做好清潔步驟，盤點夏日專屬的「泥洗顏」，洗出清爽柔嫩的肌膚。

▲▼泥洗顏盤點。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精黑碳淨化潔顏皂，120g，350元。

添加和漢植物淬取精華，針對在意毛孔和角質的肌膚，泡沫柔軟綿密，讓你洗臉後也可感受到清爽光滑。

▲▼泥洗顏盤點。（圖／品牌提供）

▲ONE BY KOSE 黑炭潔顏泥，140g，450元。

具含水量的特殊泥質地，滑順的質地可均勻密著，可以當作面膜，也能當作日常洗臉使用，加水揉搓即可化成泡泡，將臉上多餘油脂洗淨，洗後肌膚柔嫩舒適。

▲▼泥洗顏盤點。（圖／品牌提供）

▲Kiehl's 亞馬遜白泥粉乾凈潔顏粉，100g，1,450元。

亞馬遜白泥內含豐富的礦物質與微量元素，可以深入毛孔，吸附多餘的油脂與髒污，搭配溫和果酸成分，清潔同時緊緻毛孔且同步改善暗沉粗糙。

▲▼泥洗顏盤點。（圖／品牌提供）

▲REN 控油平衡淨化潔顏泥，150ml，1,080元。

添加高嶺土、柳樹皮、五月花萃取物等關鍵純淨成分，幫助吸附毛孔髒污、舒緩躁動膚況，溫和不起泡、無涼感配方，洗後皮膚不易緊繃乾澀。

▲▼泥洗顏盤點。（圖／品牌提供）

▲FANCL 毛孔淨化潔膚泥膠，120g，650元。

採用獨特礦物潔膚配方，協同煥活肌膚配方及氨基酸系潔淨成分，清爽泥膠質地，以不需起泡的潔顏方式，為肌膚帶來深層清潔體驗，還原膚質細緻光滑。

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關鍵字：

清潔, 夏日清潔, 泥洗顏, 洗臉, 深層清潔

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