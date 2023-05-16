CAFE!N新聯名泰奶吐司、胡桃拿鐵必打卡！小狐狸新推「露營咖啡桌組」

記者王則絲／台北報導

CAFE!N近期新聯名找來戶外跑鞋品牌HOKA合作，展開《BOUNC!NG ZONE》計畫，即日起至7月9日於CAFE!N台北民權店登場，推出期間限定飲料跟甜品，包括胡桃芙雲冠軍拿鐵、粉粿蜜柚紅茶冰沙以及蜷尾家泰奶花生吐司，光聽名字就讓人好想嚐鮮！日法混血小狐狸Maison Kitsuné旗下咖啡品牌Café Kitsuné日前一同進駐Bellavita，近日馬上展開新一波聯名，攜手以戶外家具聞名的Helinox打造「露營咖啡桌組」。

▲CAFE!N近期新聯名找來戶外跑鞋品牌HOKA合作，展開《BOUNC!NG ZONE》計畫，即日起至7月9日於CAFE!N台北民權店登場。（圖／官網）



CAFE!N與HOKA的合作旨在「將OUTDOOR轉譯到URBAN」，於店中使用了大量特殊媒材具象化呈現HOKA鞋底的彈力與緩震作用，同時展示HOKA的多樣招牌鞋款。

為因應此次合作，亦推出期間限定的新飲品與甜品，包括使用頂級堅果胡桃研製的「胡桃芙雲冠軍拿鐵」，飽和香氣又兼具營養價值；「黑糖粉粿蜜柚紅茶冰沙」裡頭的黑糖粉粿Ｑ彈有嚼勁，沁涼的紅茶冰沙最適合夏天來一杯；CAFE!N的麵包也推出全新「蜷尾家泰奶花生吐司」，泰式茶香搭配濃郁花生醬，光看名字就感覺香味撲鼻而來。

▲期間限定飲品、甜品，以及聯名限定包裝。（圖／官網）



日前正式引入台灣的日法混血品牌Maison Kitsuné，與旗下特色咖啡品牌Café Kitsuné一同進駐Bellavita。今年夏天Café Kitsuné與以攜帶式戶外家具聞名的Helinox合作推出「戶外桌椅組合」，正好適合露營時作為咖啡桌，打造專屬的戶外咖啡廳。

▲「Café Kitsuné X Helinox」推出一組戶外桌椅。（圖／品牌提供）



「Café Kitsuné X Helinox」推出一組戶外桌椅，桌子採用高耐受力的600旦聚酯纖維面料，桌面一面印製國際象棋以及跳棋棋盤，另一面則是可以用來玩五子棋或是玉攻棋，相當有創意的小巧思；椅子參考Helinox的經典Chair One設計，保留原始的舒適度之外，也將座椅調整到離地面較高的位置，提供背部更好的支撐力。