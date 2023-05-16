超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣

編輯／Lily

天氣逐漸悶熱，巴不得趕快買一杯飲料來消暑解渴，《小紅書》上就有一個有趣的飲料的心理測驗，第一眼你最想喝哪杯飲料？就能看出你在別人眼中的模樣，一起來測測看！

▲（圖／翻攝自小紅書）

#以上有5杯飲料，你最想喝哪一杯？測出你在別人眼中是什麼樣的人

挑選A的你

你就像這杯粉紅色的氣泡果汁一樣，是個外表開朗但內心柔軟的小可愛，率真的你總是把喜怒哀樂都寫在臉上，你的笑容很有感染力，是一個很好的傾聽者，和你相處就像沉浸在粉紅泡泡裡。

挑選B的你

你積極且樂觀，樂於分享自己的生活並拓展交友圈，個性大方總不吝與人分享生活經驗，任何事情都能侃侃而談，平凡的生活都能被你變得獨特有趣，朋友都很喜歡和你在一起。

挑選C的你

你的外在和內在反差蠻大的，真的認識你才會發現你很有趣，你很有自己的想法，也有很強的應變力，朋友只要遇到困難都會想到你，通常你都能很輕鬆的解決朋友的疑難雜症。

挑選D的你

你很率直又很重視義氣，多種面向的你，其實有時讓人有點猜不透，但遇到重要事情時，你總是可以注意到別人發現不到的細節，是團體中不可缺少的鬼點子王。

挑選E的你

你是個循規蹈矩的人，雖然嚷嚷著要跨出舒適圈，但也只是說說而已，你個性穩定且擅於拿捏平衡，當大家都沒辦法決定事情時，你很能幫大家決定一個方向，給朋友很大的安定感。