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今夏最美涼鞋Chloé X Teva！　Logo彩色蝴蝶結、天然米色系夢幻上腳

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▲涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲Chloé與運動涼鞋始祖Teva合作打造獨家鞋履限量系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著精品時尚逐漸向日常生活靠攏，Chloé帶來Teva聯名涼鞋系列，結合戶外機能性與Chloé標誌的浪漫法式美學，讓Teva經典鞋款Hurricane XLT2和Hurricane XLT2 Ampsole的織帶華麗蛻變，誕生了絕美的蝴蝶結涼鞋，更是本季必收單品之一！

▲涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲聯名保留涼鞋的低碳特性，採用含有50%回收橡膠的耐用防滑外底 。（圖／品牌提供）

▲涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Teva聯名款天然米色涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Teva聯名款彩色粉色涼鞋 。（圖／品牌提供）

Chloé與Teva合作的契機之一，便是雙方對於對環境永續的堅持，此系列Chloé × Teva重新演繹Teva的經典鞋款Hurricane XLT2和Hurricane XLT2 Ampsole，採用含有50%回收橡膠的耐用防滑外底，成為機能性與法式浪漫的最佳結合。結構上保留原有的魔術織帶輪廓，加入Chloé品牌標誌Logo，像是打上蝴蝶結般包覆鞋面營造可愛氣息，色系上也選用活潑的黑白撞色、彩虹粉色，成為春夏時節腳上最矚目的搭配。

▲涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲Onitsuka Tiger 鬼塚虎 REBILAC SANDAL 款涼鞋 。（圖／品牌提供）

偏向運動性質的涼鞋則有Onitsuka Tiger 鬼塚虎 REBILAC SANDAL 款涼鞋，靈感來源於品牌經典 REBILAC RUNNER 款跑鞋，採用前衛的設計元素鞋頭開放式的網眼在保護腳趾的同時，帶來清爽穿著體驗，魔術貼鞋帶以及彈性鞋跟帶來舒展、便捷之感，是對夏日休閒款涼鞋的精美詮釋。

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關鍵字：

Chloé, 涼鞋, Teva, 聯名

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