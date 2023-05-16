巨石強森IWC新貨到手　傑森史塔森獨鍾「錶王」

▲巨石強森現身他買下股權的「XFL」美式足球聯盟的聖安東尼奧德州開幕戰。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢巨星巨石強森（Dwayne Johnson）與英國男星傑森史塔森（Jason Statham）都是螢幕上的硬漢，私下選錶品味也是以陽剛霸氣款式為主，近日巨石強森便秀出IWC（沙夫豪森萬國錶）今年主打的工程師自動腕錶40；而傑森史塔森則戴上「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱）Nautilus系列型號5980/1R飛返計時日期錶，果然高級運動錶是動作巨星們的最愛。

▲巨石強森再次戴IWC腕錶亮相，是今年主打的工程師自動腕錶40。

▲巨石強森戴的黑色面盤IWC工程師自動腕錶40，374,000元。

多次戴著IWC錶出席公開活動的巨石強森，日前在他投資的「XFL」美式足球聯盟聖安東尼奧德州開幕戰亮相，他穿黑色飾邊的白色開襟衫，搭配熱騰騰的IWC新錶工程師自動腕錶40，此錶款重現錶界傳奇人物Gerald Genta於1970年代設計的工程師SL腕錶風采，黑色面盤以90度相交細小線條構成的網格裝飾，裝載動力儲存長達120小時的自製32111型機芯。

▲名模蘿西杭亭頓懷特莉（右）與老公傑森史塔森駕車出遊，傑森史塔森的PP錶很搶鏡。（圖／翻攝rosiehw IG）

▲傑森史塔森佩戴的PP Nautilus系列型號5980/1R飛返計時日期錶，3,183,000元。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

傑森史塔森則被小自己20歲的名模老婆蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）洩露了名錶品味，她於IG開心分享周末駕車出遊照，傑森史塔森手腕上的PP金錶很搶鏡，為高級運動錶經典Nautilus系列型號5980/1R飛返計時日期錶，12小時與60分鐘計時盤為同軸設計，要價超過318萬元。