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維密天使回來了！歷史性畫面回顧　最厲害的翅膀海蒂克隆都穿過

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

毫無預警地，Victoria’s Secret宣布將帶回維密天使大秀！維密大秀從1995年開始舉辦，完美無瑕的身材曲線，使得維密天使一直是許多女孩心目中的理想模範，不過，也正因為「矯枉過正」的身材標準，一度讓品牌陷入公關危機，並在2019年取消了維密天使秀。

過去4年的時間裡，Victoria’s Secret非常積極地轉型，從原本單一的審美價值觀，到現在形象廣告中出現了更多元的膚色與身型的女生，也再度為社會所接納。

前幾日，Victoria’s Secret在官方Instagram上釋出一支短影片，預告維密天使的回歸，品牌創意總監Raúl Martinez說：「我們將會改以電影的方式呈現，內容結合了時尚、娛樂和一點點歷史回顧與致敬，但主要以Victoria’s Secret這幾年的轉變為主。」

 
 
 
 
 

 
 

Victoria’s Secret歷史性畫面回顧

維密天使大秀，可以說是陪伴著編輯走過最重要的青少女時期，不可否認地，小時候的自己也被舊時的Victoria’s Secret所形塑的「女性之美」所深深影響。聽到維密天使將捲土重來，也讓人憶起那些難忘的大秀畫面⋯⋯。

最厲害的翅膀都被Heidi Klum穿去了

海蒂克隆（Heidi Klum）不只是萬聖節女王，早在維密天使時期，最有話題性的翅膀也都被她穿去了，像是2003年，Heidi Klum背上12尺之高（約366公分）的巨型翅膀步上伸展台，專業如她台步一點也沒因為翅膀的重量而受影響。

另外，在2005年Heidi Klum再度背上巨型翅膀，這一次更為進化，其搭配的內衣和比基尼短褲還加上了燈光效果！

Ariana Grande差點被翅膀打到

除了維密天使，大秀上的歌手演唱也是過去一大看頭。2014年，亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）受邀為品牌演出，正當她在高歌的時候，維密天使Elsa Hosk的絨毛翅膀差點打中嬌小的Ariana Grande，所幸她反應夠快、即時閃過，驚恐的表情在當年可以說是最紅梗圖之一！

最費工的內衣是這一件

Victoria’s Secret往年秀上都會有一件「幻想內衣Fantasy Bra」，而在眾多幻想內衣當中，就屬2013年由坎蒂絲史汪尼普（Candice Swanepoel）所演繹的這一件最為費工，五顏六色的彩寶鑲嵌，總共費時527小時才完成！

Gigi Hadid、Kendall Jenner初登場

爾後你我口中的It Girl如吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、坎達兒珍娜（Kendall Jenner），人生也有當過許多第一次的時候，2015年為兩位潮模初登場，青澀模樣有點可愛。

Bella Hadid曾與前男友The Weekend同台

2016年11月貝拉哈蒂德（Bella Hadid）甫與男友威肯（The Weekend）分手，不久於月底又在維密大秀上重逢，這還是Bella Hadid第一次的維密大秀。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Victoria’s Secret, 維密天使

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