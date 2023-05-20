太妍私服常見的5個小眾包品牌　Kijun編織包、Nerdy小包價錢外型都可愛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

過去因為少女時代的關係，太妍經常來台演出，時隔多年的今日，終於等到太妍solo的表演場次！日前宣布將於6／24（暫定）來到台北小巨蛋舉辦個人演唱會《Taeyeon Concert – The Odd of Love in Taipei》，令不少粉絲已摩拳擦掌、等著開搶門票。

出道多年的她，其時髦外型你我有目共睹，深受LV愛戴的她，自然有不少精品包收藏，而除了這些，太妍私服還有許多價錢與外型都可愛的小眾包款！

太妍5個常用小眾包款盤點

Kijun

夏天不可或缺的編織包元素，太妍之前曾背過Kijun的毛線針織款，專為水壺而打造的編織包，綴上同為手工編織而成的葡萄掛飾實在太可愛。太妍同款現已停產，可參考品牌最新款式，一樣是水壺編織包，上方的裝飾改為泰迪熊圖樣。

EMIS

受眾多韓國女星青睞的EMIS，也就不意外太妍也是品牌粉絲團其中一員。日前亮相的是一款豹紋絨毛手提包，還隔空與韓韶禧撞包！

Isbel Marant

來自法國的Isbel Marant，品牌可以說是巴黎女性的縮影，性感、不羈又有個性，半月輪廓的Oskan Moon肩背包，在包包的底緣綴上一顆顆的金色鉚釘，為太妍簡單的夏日造型注入幾分個性。

Diagonal

正在尋找一款外型簡單的後背包嗎？不妨參考看看日前陪伴太妍出國工作的Diagonal Chubby Summer Bag，耐看的極簡輪廓，採用尼龍面料製作，輕質又耐髒。

Nerdy

帶著街頭個性的Nerdy，在太妍身上的出鏡率超高！舉凡上衣、外套、帽子、包包全都有，若出門習慣帶少少物品的你，推薦這一款小巧的string mini bag，做為日常小包再適合也不過。

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