太妍私服常見的5個小眾包品牌　Kijun編織包、Nerdy小包價錢外型都可愛

過去因為少女時代的關係,太妍經常來台演出,時隔多年的今日,終於等到太妍solo的表演場次!日前宣布將於6/24(暫定)來到台北小巨蛋舉辦個人演唱會《Taeyeon Concert – The Odd of Love in Taipei》,令不少粉絲已摩拳擦掌、等著開搶門票。

出道多年的她,其時髦外型你我有目共睹,深受LV愛戴的她,自然有不少精品包收藏,而除了這些,太妍私服還有許多價錢與外型都可愛的小眾包款!

太妍5個常用小眾包款盤點

Kijun

夏天不可或缺的編織包元素,太妍之前曾背過Kijun的毛線針織款,專為水壺而打造的編織包,綴上同為手工編織而成的葡萄掛飾實在太可愛。太妍同款現已停產,可參考品牌最新款式,一樣是水壺編織包,上方的裝飾改為泰迪熊圖樣。

EMIS

受眾多韓國女星青睞的EMIS,也就不意外太妍也是品牌粉絲團其中一員。日前亮相的是一款豹紋絨毛手提包,還隔空與韓韶禧撞包!

Isbel Marant

來自法國的Isbel Marant,品牌可以說是巴黎女性的縮影,性感、不羈又有個性,半月輪廓的Oskan Moon肩背包,在包包的底緣綴上一顆顆的金色鉚釘,為太妍簡單的夏日造型注入幾分個性。

Diagonal

正在尋找一款外型簡單的後背包嗎?不妨參考看看日前陪伴太妍出國工作的Diagonal Chubby Summer Bag,耐看的極簡輪廓,採用尼龍面料製作,輕質又耐髒。

Nerdy

帶著街頭個性的Nerdy,在太妍身上的出鏡率超高!舉凡上衣、外套、帽子、包包全都有,若出門習慣帶少少物品的你,推薦這一款小巧的string mini bag,做為日常小包再適合也不過。

