《小美人魚》荷莉貝莉近日紅毯穿搭有巧思　5套浪漫人魚禮服一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

月底即將迎來《小美人魚》真人版上映，在前幾次的預告釋出，你是否也被荷莉貝莉（Halle Bailey）天籟般的歌聲給震懾住了呢？隨著電影即將上映，荷莉貝莉在最近的奧斯卡、電影首映會以及2023 Met Gala紅毯上，巧妙地將小美人魚的特色融進紅毯造型中，以下5套一起來看看！





2023奧斯卡典禮紅毯

數月前的2023奧斯卡紅毯上，荷莉貝莉一襲典雅的湖水藍色禮服來自Dolce & Gabbana的作品，馬甲式的上身設計，就像是小美人魚的貝殼內衣；夢幻又浪漫的公主薄紗蓬裙，以De Beers的鑽石項鍊和耳環點綴，若迪士尼公主真實走進現代應該就會這樣吧！

2023奧斯卡after party

典禮過後，由《浮華世界Vanity Fair》所舉辦的after party，荷莉貝莉換上另一套金色禮服，流水一般的線條，加上波光粼粼的光澤，宛如小美人魚每天穿梭的奇幻海底世界。而此一禮服，則是出自婚紗品牌Maison Yeya的設計。

2023 Met Gala

甫落幕的2023 Met Gala，荷莉貝莉身上的Gucci禮服，同時結合了小美人魚、致敬老佛爺兩大主題。水光感的絕美刺繡，貼身的禮服輪廓刻劃出她人魚般的玲瓏線條；荷莉貝莉還將頭髮染成紅髮，呼應愛麗兒的劇中外型。

2023 Met Gala after party

Met Gala過後的派對，荷莉貝莉換上小眾設計師Georges Hobeika所設計的性感禮服，深V的透膚水鑽整個性感爆棚；下半身的灰黑條紋亮片刺繡，細緻的水光感好似人魚尾巴，於光下、行走之間別有動態之美。

《小美人魚》電影首映會

迎來首映會，荷莉貝莉特別為其打造了一件人魚禮服！耀眼的銀藍色水光，上身的馬甲設計取經愛麗兒的貝殼胸罩，襯托出她的健康膚色的美和魅力。

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