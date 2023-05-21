韓韶禧示範「西裝短褲」3種穿搭法　酷夏Polo衫、燕麥色西外都是必備

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

兼具酷妹、仙女氣質的韓韶禧，可以說是時下女孩們最喜歡的穿搭範本之一！不把自己侷限在單一的風格裡，韓韶禧的造型時而氣質、時而又有點街頭個性，在天氣越來越熱的這個時候，不想因為高溫而將就穿搭？不妨一起看看韓韶禧都怎麼穿。

韓韶禧春夏穿搭示範

西裝短褲3種穿搭方法

喜歡西裝褲的幹練和時髦感，夏天不妨試試換成短褲的版型，挺立、質感依舊卻又能應付高溫天氣。韓韶禧一連示範與3種不同單品搭配：像是第一套以一件鬆餅格的針織衫搭配，針織衫乍聽覺得厚重，寬大的鬆餅格織紋實則相當透氣，再以一雙漁夫涼鞋搭配，休閒、文藝感兼具。

第二套則是與短袖襯衫搭配，裡面以一件羅紋背心打底，韓韶禧只扣上襯衫第一顆扣子，個性之餘亦帶有一點書卷氣質。

最後一套，韓韶禧則以Polo衫搭配，俏麗又活潑的玫瑰粉色西裝短褲與簡單地素白色上衣，完全就是夏天的顏色啊！

短袖運動套裝

運動套裝在這幾年的休閒穿搭潮流變成出鏡率相當高的一套造型，其挑選重點在於短褲的長度，可以像韓韶禧選擇到大腿一半的長度打造長腿比例。除了常規地搭配運動鞋，也可以試試看與牛津鞋、樂福鞋等皮鞋搭配，中和掉運動套裝給人過於休閒、隨興的感覺。

牛仔短裙

一直都穿牛仔褲，今年夏天換換看青春感的牛仔短裙吧！韓韶禧以貼身的條紋針織衣搭配，挽起氣質的公主頭髮型，整體感覺宛如青春的女大生。

西裝外套換材質

西裝外套自帶的時髦氣場，一年四季都好用、都百搭。到了夏天，不用捨棄西外的時髦，只要換成棉麻等透氣材質的面料即可，仙氣的奶白、燕麥色調也非常適合夏日時節！

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