2023眉毛大勢就要「透明仙女眉」　跟著韓國女團畫，淺色打底是重點

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國女團魅力席捲全球，連Z世代的妝容都深受影響。像今年最流行的眉毛趨勢就來自許多女團成員愛畫的眉妝，特色就是「淺色打底」和「毛絨絨毛流」！

2023眉毛大勢就要透明仙女眉

今年韓系彩妝最流行「淡顏妝感」，除了裸透宛如素顏的底妝和原生腮紅，其實整體妝感關鍵在眉型！根根分明的毛流感搭配輕透眉色，與髮色無違和達到絕佳平衡感，散發軟萌溫柔氛圍。





benefit首席美妝師安安觀察多位韓國女團團員的眉妝後，也整理出今年眉毛的兩大重點，那就是「淺色打底」和「毛絨絨毛流」，就能營造出楚楚可憐又仙氣逼人的透明感仙女淡妝。

透明仙女眉這樣畫

1.挑選比自身眉毛淡一階的眉色打底，搭配斜角刷輕輕將眉粉順著眉毛填色，這樣可以柔和整體輪廓。

2.使用極細的眉筆，於眉頭畫出一根根毛流，打造野生眉的妝效，還會有減齡的視覺效果。

3.需要使用使眉毛看起來更濃密的眉蠟，打造充滿空氣感的蓬鬆毛髮。先於眉毛刷勻再逆刷刷出蓬鬆感，最後順刷自由調整眉型打造充滿層次的「毛絨絨」視覺。

2023眉毛彩妝新品推薦

想要畫出流行的透明仙女眉，好工具不能少，一起看看今年推出的眉筆、眉粉、眉膠…新品。

benefit粉好上手眉粉盒

眉粉是最簡單好上手的入門眉彩，粉好上手眉粉盒更擁有親膚輕盈的質地，能與肌膚緊密貼合，輕鬆填補毛髮空隙，打造出柔和霧面妝感。

benefit超絨易塑型眉蠟

輕盈奶油質地的眉蠟，刷上眉毛打造充滿空氣感的柔軟蓬鬆的眉型，進而創造出更立體、更飄逸的「毛絨絨」毛流視覺。

RMK立體眉采膏

RMK眉采膏之前就極受歡迎，今年更新上市。

具有柔和發色的色彩，能融於原生眉色，賦予眉毛柔和明亮色調。輕柔刷染即可淡薄的上色，延展性佳有乾爽舒適的使用感。結合定型力與輕柔感，梳理毛流時不易形成糾結僵硬或結塊。能使用溫水直接卸淨。而且全新採用錐型刷頭，能順應骨骼弧度與眉形方便旋轉，眉尾和短毛處皆能輕鬆刷染，無需任何技巧即能輕易上色。

由左至右

#01 Butterscotch：帶裸色感、不會顯白的黃棕色調。適合黃色系髮色和偏明亮灰色系髮色者，以及想讓眉毛更顯明亮者。

#02 Mocha：不帶紅感也不帶黃感的中間色系，呈現輕盈的摩卡棕色調。適合於各種髮色。展現隨性又具時尚氣息的色彩。

#03 Taupe：帶有灰感色澤賦予柔和氛圍的灰褐色調。希望增添輕盈柔和印象時使用。適合黑髮或是深色系髮色者。

#04 Mauve Brown：色澤帶有紅感具有溫暖與深邃的紫紅棕色調，適合中間棕色系至帶紅色系的髮色者。

#05 Maroon：不會過於鮮艷的栗色調中蘊含深紅色珠光。高雅的紅感能襯托出肌膚的透明感。適合深色系髮色者。

I’M MEME我愛眉好逼真極細眉筆

I’M MEME在2022年推出我愛眉好逼真極細眉筆，主打擁有開架最細1mm刀片型筆芯，完美填補眉毛空隙，同時畫出根根分明的毛流感，塑出天生眉流。

今年再追加氣質深色調#004灰棕色，讓深色髮或原生黑髮也能找到專屬命定眉色。

heme防水持色眉筆

heme好評不斷的防水持色眉筆，斜切免削的扁平筆芯能快速描繪自然毛流，滑順質地不易結塊，加上德國專業防水薄膜長效維持眉型不脫落，達到防水、耐汗效果。

本次調配全新的特別基礎色「橄欖灰」與「摩卡棕」提供更多選擇。

#橄欖灰：清冷感的灰綠色調，適合原生或染深色髮色使用。

#摩卡棕：活力感的紅棕色調，適合染紅色調性髮色者使用。

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