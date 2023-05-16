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安格斯12星座一周運勢5／15-5／21　巨蟹別太囂張、水瓶財運逆轉勝

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

送走水逆後，本周周間迎來一年之中的大星事：木星位移，「年歲之星」木星的移動，也將牽動下半年的運勢，不過這周對牡羊座來說，影響最大的還是金星、火星四宮位，牡羊座金錢上大起大落，荷包變化十分兇猛，這周娛樂活動的預算需要特別控管！感情上小有起伏，注意自己過於情緒化的問題，不開心、不如意的時候最容易牽連到在乎你、愛你的人。

金牛座 4.21~5.20

水星這周穩穩的回到了金牛座本命宮位，也彷彿讓金牛吃下了定心丸，這周你所擔心的事75%都不會發生，只要盡力去做就別想太多！不過感情上金星位在三宮，朋友會是助旺感情的貴人，也可能是讓你與情人疏離的破壞者，單身者有望在朋友牽成之下拓展愛情的機會，但有對象的要注意與情人之間共同朋友是否過於八卦，當心兩人因朋友出現隔閡。

雙子座 5.21~6.20

太陽要到下周才會重回本命宮位，這周對雙子來說走入了光明前最後的一片黑暗，加上各個行星的移位，這周的你情緒或運勢上都可能遇到亂流，職場上過於患得患失的態度，將成為你的絆腳石，讓你綁手綁腳！至於感情上同樣會因為顧慮太多而減緩了前進的腳步，三心二意的猶豫很可能讓愛情一去不復返。

巨蟹座 6.21~7.21

巨蟹座在金星照臨下，這周持續神采奕奕的好氣場，特別是少了水逆的壓力，能在工作上找到盡情發揮的舞台，不過得意時可別太囂張，與人互動對話都要多留一點餘地，否則這周也會有一波小人誕生潮，很可能一個不小心就得罪不該得罪的人！感情表現平步青雲，與情人之間默契不錯，不過兩人的情感還需要時間醞釀，可別操之過急。

獅子座 7.22~8.22

婚姻宮位中冥王星逆行，為你的感情投下了不穩定的信號，這周單身獅子實在不宜過於活躍或主動，得小心惹來麻煩的桃花，感情上容易有煩惱，但這些煩惱大都是你想得太多太遠的庸人自擾，與情人之間的心結，其實要找個機會說開，以免雪球愈滾愈大；雖然擺脫水逆，不過獅子座這周仍然易與小人擦槍走火，人際之間的進退仍需要多留意！

處女座 8.23~9.22

行星位移之下混亂情況頻頻，讓向來喜歡按部就班的處女座分外不適應，這周需要多花點時間習慣種種不同以往的變化，同時試著往好的方向看，金星會持續為你帶來溫暖而穩定的力量，只要堅定信念，就不必擔心太多！感情上請持續溝通磨合，雖然難免受傷，但言語的力量能扭轉彼此誤解，單身者也適合透過聊天互動拉近關係。

天秤座 9.23~10.22

卸除了來自水逆的沉重壓力，天秤心情上猶如雨過天晴，運勢也呈現逐步揚升的狀態，這周身邊會簇擁有不少知心夥伴，有來有往之下能大大緩解心頭上的憂慮，雖然忙碌，但工作表現不俗！感情上則提前進入熱情仲夏，不論單身或現在進行式的秤兒，踏出室外放飛自己，都能為感情帶來活泉，意想不到的新進展將會十分甜蜜！

天蠍座 10.23~11.22

水星移轉減除了天蠍心頭上、肩上的無形壓力，然而如果過於患得患失，只會讓原本可圈可點的表現大大扣分！這周的你與其想把每件事調整到滿意，不如隨遇而安、順勢而為，生活中不如預期的變化雖然多，但有些變化卻能把你帶向更好的結果，別把自己逼太緊。有情人的天蠍這周默默走入磨合期，難免有些磕磕碰碰，但跨越了這段過程，兩人關係將會更進一步！

射手座 11.23~12.21

這周卸除了來自水逆的壓力，射手的輕鬆心情很容易浮現在臉上，趁著風和日麗的好日子，很適合出遊趴趴走收復人際失土。與情人之間的默契與感情濃度，也將能透過近日愜意的約會而突飛猛進，不過單身射手就要小心引來不好的桃花，幸福如果發生的太快，不見得是好事，最好能謹慎一點，適時踩煞車才不會一口氣投入太深！

摩羯座 12.22~1.19

不論言行舉止或說話，這周摩羯都可以試著放飛自我，有時講出真心話不見得就會得到什麼不好後果，反而能快速讓人知道你心裡想什麼，特別是少了水逆的這周，威脅感大大減少，工作或是人際上能保有以往的認真，這時表達上若再直接一點會更可愛！至於感情當心過於急躁打亂一切計劃，耐心一點，對方的情感走向很快就會水落石出。

水瓶座 1.20~2.18

水逆之後水瓶座財運逆勢翻轉，加上太陽與金星守護，這周水瓶能在混亂中超越他人，彷彿惦惦吃三碗公一般，表現令人驚喜。這周也會是感情行動之月，別再掩飾自己想談個戀愛的心情，單身者感情曙光出現，不妨把你說得相當好的一口感情經付諸於行動上；有對象的不妨收起你偶爾囉嗦碎嘴的習慣，晚間的約會能助你找回初時的知性魅力！

雙魚座 2.19~3.20

星際之間進退移位默默讓雙魚成為這周影響最大的苦主，近期的魚兒得準備迎接一場猶如洗三溫暖般的感情起伏，雖然存在著極大不確定，但苦苦甜甜的滋味會讓你對於生活有不同體會！工作上表現不弱，雖然很厭世但對於自己熱衷的事仍值得積極試一試，這周別再當透明人了，自信發揮所長，將是讓你由黑翻紅的契機。

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延伸閱讀：

【星星教授安格斯2023/5/15-5/21星座運勢】水瓶座財運逆轉勝，雙魚座由黑翻紅！

【星星教授安格斯5月星座運勢】雙魚座請顧好自己的情緒，唯獨快樂才可以導正這個月份的運勢！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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