夏日度假必備的時髦行頭　CELINE全海邊最有型、LV香水新成員美呆了

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夏天的熱浪來襲，相信大家已將度假提上日程。在度假前，治裝絕對是大重點，各品牌都在此時推出度假系列搶攻你我的錢包，本編幫你整理出Top 5度假行頭推薦，不論去哪就屬你最有型。

每到夏天我要去海邊！夏日度假總是少不了的行程「去海邊」，除了辣辣的泳衣之外，海邊度假行頭才能真秀出你的時尚度，話不多說，今年最in的度假行頭都在這裡，各種風格通通有。

CELINE 清新率性

CELINE 2023夏季女裝系列以設計師HEDI SLIMANE在南法聖特羅佩（Saint-Tropez）回憶為靈感，全系列可見各式水手條紋上衣、貼身短褲、A字連身裙及半截裙等獨特輪廓剪裁，就連BLACKPINK Lisa也難敵這獨特的法式浪漫氣息與夏季的率性的結合。

Givenchy 愜意性感

2023 Givenchy Plage海灘系列靈感源於創辦人Hubert de Givenchy位於南法的濱海莊園。全系列融合了南法優美愜意的情調和現任創意總監Matthew M. Williams故鄉的加州風情，服飾採用微性感的鏤空剪裁和充滿夏日感的藤編Voyou 包款等，最特別的是全系列由環境友善再生材質打造，度假同時也不忘愛護環境。

Weekend Max Mara 繽紛百搭

超模莉莉奧爾德里奇（Lily Aldridge）聯名系列：「From Lily With Love」 ，Lily完美打造出繽紛多彩的夏日度假氛圍！浪漫飄逸的連身裙、繽紛輕盈的印花套裝等，無論上街還是沙灘皆可輕鬆搭配，為你Hold住各種夏日度假行程。

TOMMY HILFIGER 藝術活力

藝術迷不容錯過！TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL全新聯名系列，透過色彩、印花等，碰撞出不同以往的海濱風情，女裝有以安迪沃荷經典畫作〈Sunset日落〉為靈感的泳衣、服裝；男裝推出普普藝術風的龍蝦圖案上衣等，給你滿滿藝術與夏日度假能量。

Louis Vuitton 破曉香氣

隨著季節替換，身上的香味也要跟著不同。Louis Vuitton在夏日時分推出Cologne Perfumes系列的最新款Pacific Chill ，香氣由黑醋栗、胡蘿蔔籽、香草組成，是一款帶有健康感的香水，彷彿照耀在海面上的破曉陽光，可以喚醒你開始美好度假的一天。

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