凱特王妃耳環圖鑑！垂墜造型出鏡率最高　平價同款小資女也買得起

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凱特王妃的衣著打破皇室給人豪奢高調的刻板印象，她簡約親民的風格深植人心，珠寶首飾的挑選亦是如此！

瀏覽凱特王妃Kate Middleton的穿搭，不難發現在眾多珠寶項目中，耳環或許可說是她的最愛，尤其是垂墜式的耳環。其中原因也不難理解：能輕巧晃動的墜式造型耳環，穿戴起來更顯優雅仙氣，較長的輪廓修飾臉型的效果也相當出色，即便選擇簡單款式一件重點就夠，出席正式場合或是日常上班約會都合適。以下就來盤點凱特王妃耳環造型，從精品到平價飾品，不論預算人人都能穿出王妃的優雅時髦。

凱特王妃耳環造型盤點

傳承自戴安娜王妃的珍珠耳環

2023年5月初在英王查爾斯三世的加冕儀式中，凱特的優雅造型再次引人目光，特別的是這副珍珠與鑽石耳環傳承自黛安娜王妃，根據英國媒體報導，耳環是黛安娜王妃與查爾斯王子結婚當天贈與她的禮物，這背後也象徵了凱特對黛安娜王妃的致敬。

平價品牌耳環

日前凱特與威爾斯親王威廉一起出席2023年的英國電影學院獎頒獎典禮（BAFTA），兩人以相呼應的黑白造型現身紅毯，凱特身上的禮服其實也並非第一次曝光，她於2019年就穿過這套禮服來自Alexander McQueen的單肩雪紡訂製禮服，這次透過搭配Cornelia James黑色絲絨手套也把舊衣穿出新意，相當有巧思，當然也少不了凱特招牌的優雅長型耳環，令人驚喜的是，這回凱特挑選來自Zara大型垂墜式耳環，是精品服飾與平價飾品混搭的完美示範！

鑽石耳環

在2011年婚禮上配戴「橡子」裝飾的鑽石耳環，這副耳環對王妃來說非常有個人意義！來自Robinson Pelham的創作，是由王妃父母贈送給新娘的結婚紀念禮物，其設計主題元素橡樹果實與橡樹葉片，是凱特王妃的家族徽章，凱特在婚後也不時重複穿戴。

珍珠耳環

除了鑽石，珍珠也是皇室傳統上鍾愛的首飾（在珍珠養殖技術成熟之前，養成及取得相當困難，口袋要夠深才有辦法收藏），出席重要場合時刻也經常選擇戴上珍珠。像是在2018年一場白金漢宮舉辦的盛宴上，凱特就戴上黛安娜王妃的劍橋戀人結珍珠冠冕（Cambridge Lover's Knot Tiara）、以及Collingwood 水滴型珍珠耳環，彰顯貴族氣勢。

凱特王妃40歲生日肖像戴上同一副珍珠耳環

1月9日迎來40歲生日的凱特釋出一組肖像美照，她戴上傳承自黛安娜王妃的藍寶石婚戒及Collingwood水滴型珍珠耳環，這副耳環相較於上述曝光的搭配更為簡樸低調，沒有過多華麗首飾，展現新世代皇室的率性作風。

珍珠母貝耳環

2020年以異國風情的金色圖騰裝飾洋裝走上英國電影學院獎（BAFTA）紅毯，她舊衣新穿了英國設計師Alexander McQueen點綴上金線刺繡細節的白色禮服，並搭配同色的Van Cleef & Arpels（VCA）梵克雅寶的Magic Alhambra耳環與項鍊。





珍珠飾品

你也是珍珠愛好者？這款來自Simone Rocha與H＆M的聯名珍珠飾品可別錯過，凱特王妃多次於較為輕鬆的場合穿戴。





金屬飾品

金屬垂墜耳環也是凱特王妃鍾愛的首飾選擇，如去年出席電影《007：生死交戰》電影首映會，凱特王妃身穿Jenny Packham金色亮片禮服，搭配來自英國的飾品品牌O'nitaa的印度風圖騰耳環。





彩色寶石

珍珠與鑽石之外，給人滿滿活力感受的彩色半寶石也是穿出王妃風格的得力幫手，不論是撞色或與服裝tone on tone同色穿搭都時髦！她經常選擇來自英國的Kiki McDonough，品牌以豐富的色彩組合和可拆卸吊墜為主打特色。







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