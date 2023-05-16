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冷氣DIY清潔一小時完成　注意3要點以免做白工

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冷氣,空調,夏天,夏日節能（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲又到了冷氣旺季，簡易DIY清洗一小時就搞定，有3點要注意。（圖／pakutaso）

記者蔡惠如／綜合報導

又到了炎炎夏日，隨著氣溫越來越升高，冷氣機也即將登場，若家中冷氣機靜置一個冬天，建議在使用前除了清潔濾網，市售簡易的DIY冷排清潔也很方便，約一小時內可以搞定，花仙子旗下驅塵氏清潔劑請過敏科醫師陳木榮，分享3大夏季冷氣清潔技巧，讓居家DIY冷氣清潔可以更完善。

▲▼佈滿灰塵的冷氣過濾網。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲佈滿灰塵的冷氣過濾網，在開始使用前一定要記得清洗。（圖／Pakutaso）

定期清比專業清更重要
經過了一整個冬天的長期沉澱，其實濾網與冷氣機中會累積不少塵蟎、黴菌、灰塵，如果在開冷氣前沒有先清潔，就會隨著冷氣吹散到家中各角落，尤其開冷氣時會關門窗，密閉空間加上四散的髒污，很可能引起過敏，用清水沖洗濾網之外，也可配合簡易型冷排清潔劑，雖然效果還是無法比擬專業清潔，但也比單清濾網更多一層清潔感。

醫師表示，「定期清潔」是很重要的觀念，比起長時間不清潔，然後久久找一次專業人員來大清掃，定期清潔的概念反而更重要。

▲冷氣清洗,冷氣清潔劑,冷氣濾網 。（圖／各業者提供）

▲驅塵氏冷氣清潔劑，售價199元 。（圖／花仙子提供）

清潔劑選擇有撇步
市售冷氣清潔產品琳琅滿目，醫師指出台灣最常見的過敏原是塵蟎，若只有單純抗菌功能，恐怕無法擺脫塵蟎威脅，應選用能同時去除塵螨與黴菌的產品，降低霉味同時更可去除過敏原，建議可從包裝上確認，降低與過敏因子接觸的可能。

確認香氛避免引起敏感
許多冷氣清潔劑產品中會加香氛成分，若家中有過敏兒，建議應注意香氛是否通過IFRA國際協會認證，因IFRA嚴格限制使用的香料種類，通過認證的產品較不擔心可能因為香氣引發過敏，也建議可選擇無香款，部分無香款產品也能有效除臭。

業者表示，研究指出定期清洗冷氣可有效節省15%至30%電費，且可延長冷氣使用壽命，驅塵氏冷氣清潔劑採用超廣角噴射水柱，可讓泡沫直達冷氣內部，幫助全面清潔，有效清除積聚在機內的細菌、塵蟎等物質，可簡易為冷氣輕鬆保養，售價199元。

▲冷氣清洗,冷氣清潔劑,冷氣濾網 。（圖／各業者提供）

▲興嘉安速冷氣清潔劑，售價239元。（圖／翻攝自官網）

而另一款由興農集團代理的日本興嘉安速免水洗冷氣清洗劑，主打獨特強力水刀式，可比一般清潔更深層去汙，噴完免水洗，也可輕鬆定期保養冷氣，售價239元。

▲冷氣清洗,冷氣清潔劑,冷氣濾網 。（圖／各業者提供）▲冷氣清洗,冷氣清潔劑,冷氣濾網 。（圖／各業者提供）

▲3M靜電空氣濾網 。（圖／3M提供）

同場加映：3M靜電空氣濾網
 生活用品品牌3M看準現代家居空間有限，也推出「就地升級」的支援性產品靜電空氣濾網，簡單黏貼在冷氣空調上，號稱可提供比原冷氣濾網更多一層的保護，今年針對靜電空氣濾網再升級，推出濾塵基礎型、濾敏原專用型以及病毒過濾型3款，另外除原先的四片裝及長捲裝外，這次也新推出濾網面積相對經濟的輕巧短捲包裝，讓學生或小資家庭能更加靈活使用，售價從299元至999元不等。

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關鍵字：

換季, 冷氣清潔, 過敏

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