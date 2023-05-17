fb ig video ETtoday search mobile

愛檢查另一半手機星座Top 3 ！　Top 1沒安全感，總想控制對方

>

▲▼ 星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲最愛檢查另一半手機的星座Top 3  。（示意圖／翻攝自TVN IG）

編輯 ／Ann 

情人之間的信任往往是經過長時間一步步建立，當然也有人習慣透過檢查手機，摸清楚另一半到底在發訊息給誰，說到底無非就是缺乏安全感，不看就心癢，以下就公開最愛檢查另一半手機的星座Top 3 ，看看你的另一半上榜沒！

Top 3 雙魚座

雙魚座會上榜很多人都不意外，天生的細膩性格讓他們缺乏安全感，誰都不相信，只相信自己的直覺。同時愛上了就很難放手，對方的一舉一動都會想很多，只好用偷看手機這件事，來化解自己的疑心病，所以擁有雙魚的伴侶，絕對要盡力去帶給對方安全感，否則後患無窮。

Top 2 雙子座

雙子認為兩個人在一起都該保有適當的距離，和彼此正常的交友空間，說是這樣說，不過無奈好奇心實在太強烈，他們會去檢查另一半的手機，一般不是因為缺乏安全感，而是單純想調查一下，有沒有什麼值得懷疑的對象，好在之後吵架時同步審問一下，有點像是抓到對方把柄的感覺。然而隨著偷看的次數多了，也會慢慢對另一半失去信任，覺得自己好像被辜負。

Top 1 天蠍座

天蠍座第一名絕對是實至名歸，他們的控制慾極強，所以在無意間就把對方看得很緊，並且自己絲毫沒發覺，只是覺得兩個人在一起本來就要犧牲一些事情，如果對方不願意，天蠍會默默感覺有鬼更想去調查，他們習慣透過檢查手機、看看對方的行程表，來摸清楚另一半的生活，好像一切都在自己的掌控內，這樣天蠍就安心多了。

　► 「一到深夜就胡思亂想」星座Top 3 ！冠軍怕寂寞，放大負能量

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星座, 運勢, 雙魚座, 雙子座, 天蠍座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣

超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣

超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

營養師傳授「抗三高」飲食對策，吃對東西很重要 安格斯12星座一周運勢5／15-5／21　巨蟹別太囂張、水瓶財運逆轉勝 痘痘肌必學！皮膚科醫師教「正確用酸法」　改善粉刺痘痘和粗大毛孔 《小美人魚》荷莉貝莉近日紅毯穿搭有巧思　5套浪漫人魚禮服一次看 超準！挑一面鏡子，秒測「哪一部分」讓你最沒有自信 冷氣DIY清潔一小時完成　注意3要點以免做白工 LV掛鎖手鍊新添小銀珠　吸睛設計助弱勢兒童

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面