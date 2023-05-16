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曹佑寧變行走「螢光棒」秀Pandora　一眼相中王淨適合的手鍊

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▲▼ 曹佑寧出席Pandora 。（圖／公關照）

▲曹佑寧一身亮眼H&M X Mugler綠色套裝搭配Pandora ME系列首飾現身。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌Pandora今發表全新Pandora ME系列，由男星曹佑寧示範能凸顯個人風格的首飾穿搭，日前他才在IG曬出與女友王淨的情侶對杯，上面刻有兩人的英文名字字首，他說：「一起做杯子算是共同創造回憶。」他也害羞承認兩人還擁有對戒，時尚風格也相似，他指著手腕上的新款金手鍊說：「這款很適合她！」

▲▼ 曹佑寧出席Pandora 。（圖／公關照）

▲曹佑寧會認真觀察另一半生活再挑適合的禮物。

為女友挑禮物，曹佑寧認為一點也不難，他透露祕訣是用心觀察對方生活，了解另一半喜愛的顏色、風格，便能輕鬆送進心坎裡，因此逛了一圈Pandora新品，他已一眼相中適合王淨的款式。除了感情話題，今他身穿H&M X Mugler綠色套裝與鏤空黑色內搭再疊戴首飾也成為焦點，他自認亮眼程度如「螢光棒」，相當重視身材的他，透露希望胸肌能練更大才能露更多。


▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora ME「Marry ME」雙鍊圈，1,480元。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora ME人工淡水養殖珍珠細項鍊鍍14k金款，11,980元。

全新Pandora ME系列將混搭、疊戴精神發揮得淋漓盡致，推出款式豐富的雙鍊圈，能將項鍊、手鍊串起創造新風格，小型款則可垂掛於多個戒指或耳環，當中包括鑽戒、小愛心或星星造型，增添穿搭樂趣；鎖鍊元素也貫穿此系列，Pandora同時結合人工養殖淡水珍珠，創造剛柔並濟的效果；招牌吊飾則新添守護之眼、太陽力量圓牌等帶有正向能量意義的設計，為佩戴者帶來幸運。
 

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora ME鎖鍊圈手鍊3,280元，鮮亮紫心形連接釦1,080元，守護之眼圓牌吊飾1,580元。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora ME 鎖鏈圈手鍊7,380元，太陽力量圓牌吊飾2,480元，密鑲寶石鍊圈耳環1,880元，耳環串上愛神之箭迷你吊墜1,480元。

摩納哥品牌APM Monaco則趕在今日登場的第76屆法國坎城影展前，發表最能在紅毯上聚焦的Festival系列首飾，全系列作品均鑲滿閃亮鋯石，讓佩戴者能如巨星般閃耀自信光芒，最華麗之作為流星與圓圈構成大面積的垂墜耳環、寬版手環與戒指，成套佩戴展現大器風範。

▲▼ apm moncaco 。（圖／公關照）

▲模特兒戴APM Monaco Festival系列流星垂墜耳環13,500元，Y字項鍊21,400元，寬板手環23,800元，手鍊8,800元，寬版戒8,600元，窄版戒4,100元。（圖／APM Monaco提供，以下同）

▲▼ apm moncaco 。（圖／公關照）

▲APM Monaco Festival系列鑲嵌鋯石並垂墜藍色納米石項鍊，16,600元。

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關鍵字：

曹佑寧, 王淨, Pandora, APM Monaco

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