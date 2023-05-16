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SOGO「農村好物展」古早冰好療癒　消費滿500元還送鳳梨

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記者蔡惠如／綜合報導

夏天來臨當然要對嘴巴好一點，SOGO忠孝館近期推出農村好物展，集結50家歷年農村好物獲選產品與青年回鄉手作商品，讓民眾輕鬆網羅在地好滋味，誠品南西也推出「2023 Melting Manifesto 夢幻甜點店5.0」，限時10天35家甜點店輪番開賣，京站即日起連續三周，至指定主題餐廳用餐投入名片，可抽「全桌幫買單」的上班族優惠。

▲百貨舉辦在地美食展活動與相關優惠。（圖／各業者提供）

▲阿聰師大甲芋仔冰水果冰系列，售價60元；每日直送農村好物X朋廚季節限定水果吐司，售價180元，每日限量50組。（圖／SOGO提供）

SOGO百貨忠孝館今年再次與農委會水保局合作，從5／16至5／22期間，舉辦「夏果X遊饗 農村好物展」，共有50家歷年農村好物獲選產品，加上青年回鄉手作商品一同開賣，現場打造水果復古樂園，各式好物主題包含好物冰果室、100%臺味夜市、農村美食秀、國產肉品海鮮、好物伴手禮等8大主題商品區，讓民眾可以一次買到優良在地農產。

▲百貨舉辦在地美食展活動與相關優惠。（圖／各業者提供）

▲佳冬鄉農會透紅佳人巴掌蓮霧（2kg盒／9顆），特價1,250元。（圖／SOGO提供）

活動亮點產品包括芋頭酥之父阿聰師大甲芋仔冰／水果冰系列的新品首賣，還有農村好物Ｘ朋廚現做直送的季節限定水果吐司（供應期間5／19～5／21）、佳冬鄉農會透紅佳人巴掌蓮霧2公斤，原價1,300元，特價1,250元，現場訂購享免運優惠，以及蝦九鱻南洋風蝦仁飯＋蝦仁福袋湯、宴御廚水蛙師研發的醬筍鮮蝦米粉湯等實演美食。

SOGO表示，12F活動會館單筆滿500元，可憑快樂購卡及同卡號電子發票及銷貨明細，過卡兌換鮮果一顆，5／16至5／19送金鑽鳳梨；5／20至5／22送愛文芒果，消費滿1,000元還有百年仙草原汁980ml、蜜旺果鋪愛文芒果乾／情人果乾、松葉美食紅豆水、或山頂壯園柴焙桂圓黑糖地瓜酥等滿額禮。

▲百貨舉辦在地美食展活動與相關優惠。（圖／各業者提供）

▲筍友部落，國宴美食醬筍鮮蝦米粉湯，售價240元。（圖／SOGO提供）

誠品南西店從5／19起舉辦「2023 Melting Manifesto 夢幻甜點店5.0」活動，35家甜點店輪流登場，包括需網路排隊預訂的「Atelier MU 莯」、「棲地」、「Weekend no dessert」、「that dessert那個甜點」、「小豬圓舞曲」等多家人氣工作室甜點，以及以台灣百岳風貌為主題的「山分之一」鐵盒餅乾、調酒風味馬卡龍「Han你吃」，前十大宅配甜點的「嘟氏。微甜」紅烏龍千層蛋糕等。活動期間消費滿1,500元，可獲限量「菓實日」、陶藝專家「陶聚」聯名滿額禮。

▲百貨舉辦在地美食展活動與相關優惠。（圖／各業者提供）▲百貨舉辦在地美食展活動與相關優惠。（圖／各業者提供）

▲誠品南西「嘟氏。微甜」自帶紅烏龍香氣千層蛋糕；每季固定更新百岳造型餅乾「山分之一」。（圖／誠品提供）

京站時尚廣場則推出「下班第一站‧京站買單」活動，即起連續三周至館內指定13家主題餐廳用餐，並於京站買單小組到達前投入名片（一人限投1張），就有機會抽到「全桌買單」。餐廳包括鍋小富、金色三麥以及海底撈等。業者表示，今年再加碼推出互動遊戲，京站買單小組前往指定主題餐廳現場，顧客只要願意與工作人員玩互動遊戲，獲勝者全桌每人贈冰品兌換券（限量30份）。

▲百貨舉辦在地美食展活動與相關優惠。（圖／各業者提供）

▲京站推特定主題餐廳抽買單，現場互動還有贈品券。（圖／京站提供）

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關鍵字：

農產, 好物展, SOGO, 誠品南西, 夢幻甜點店, 京站, 全桌買單, 主題餐廳, 實演

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