婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

文／CC 圖／tvN

戀愛專注在感情的投入，但結婚就是兩人個性、生活瑣碎的結合，很多事情都必須共同維持，才能持續走下去，而以下這三大星座男更是在婚後容易過得很累，因為他們對家庭的責任心很強，雖然嘴上不說，但很多事情都會默默扛下，是家庭的支柱，當然也會需要另一半多點體貼。

TOP 3：金牛座

金牛座的踏實程度就像是一頭耕田的老牛，他們在很多事情上都腳踏實地，不會走捷徑、投機取巧，當然對待家庭也是如此，能做的絕不偷工減料，經濟重擔、家庭瑣事都可以一肩扛起，但他們也需要妻子的支持，才有繼續燃燒的力量。

TOP 2：獅子座

獅子座的男性典型大男人主義，雖然骨子裡自尊很高，但對他們心愛、在乎的人，可以說是呵護至極，他們願意在工作上吃苦耐勞，讓自己持續保持前段班地位，對家庭照顧的責任感也很強，常常想一肩扛起所有的事情，身為另一半要多多鼓勵、談心來分擔壓力，也是他們持續打拼的動力。

TOP 1：摩羯座

摩羯座的男生在事業上很有拼勁，簡直不折不扣的工作狂，結婚之後更會為了一家子努力拼搏，即使很累、很辛苦，他們也不會隨處抱怨，擅長把心中情緒壓抑累積，久而久之就會變得個性古怪、陰鬱，這時就別再嫌棄他們不懂得照顧家裡、沒有甜言蜜語，對他們來說，生活無虞、沒有後顧之憂的婚姻，就是他們最大的浪漫。