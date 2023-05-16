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碧昂絲演唱會行頭貴氣逼人　Tiffany特製耳麥鑲4.5克拉鑽石閃爆

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▲▼碧昂絲世界巡迴演唱會行頭 。（圖／翻攝IG）

▲碧昂絲佩戴Tiffany特別訂製的珠寶進行逾50場的巡迴演出。（圖／翻攝Tiffany IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

史上榮獲最多葛萊美獎的西洋流行樂天后碧昂絲（Beyoncé），5月起展開她睽違6年多的Renaissance世界巡迴演唱會，她在表演中的行頭自然成為討論的焦點，鏡頭拉近，可見她戴著Tiffany & Co.與64 Audio合作打造、鑲嵌總重逾4.5克拉鑽石的華麗耳麥，另一耳則是特殊訂製的大尺寸HardWear鑽石耳環，天后一出場果然氣勢驚人。

▲▼碧昂絲世界巡迴演唱會行頭 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany與64 Audio合作，為碧昂絲打造鑲嵌總重逾4.5克拉鑽石的華麗耳麥。

▲▼碧昂絲世界巡迴演唱會行頭 。（圖／翻攝IG）

▲碧昂絲單邊戴大型版的Hardwear鑽石耳環，也是特殊訂製款。

2022年Tiffany品牌廣告「Lose Yourself In Love」由碧昂絲擔綱演出，雙方的好默契延續到碧昂絲的世界巡迴演唱會，品牌不僅為她訂製珠寶，她也將戴上Elsa Peretti等經典之作搭配舞台服裝，為她增添璀璨舞台魅力。
 

▲▼碧昂絲Valentino 。（圖/翻攝IG）

▲▼碧昂絲Valentino 。（圖/翻攝IG）

▲碧昂絲於巡迴演唱會上穿Valentino為她量身訂製的象牙白絲質禮服。（圖／翻攝maisonvalentino IG）

不僅有華麗珠寶加身，碧昂絲演唱會的服裝也很有看頭，當中一套心型領又開高衩的象牙白絲質禮服，為Valentino為她量身訂製，盡現她凹凸有致的曲線，整件禮服綴滿閃亮的水晶，讓她在舞台上任一角度都能無比閃耀。

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關鍵字：

碧昂絲, Tiffany, Valentino

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