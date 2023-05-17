試・開箱／脫罩霸氣回歸！人魚姬、格拉斯玫瑰色上眼　秒殺閨蜜、桃花爆棚

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季彩妝單品紛紛出籠，以下就盤點多款必收的眼盤，不僅顏色充滿魅力，質地也細膩服貼，口罩解封，霸氣回歸就靠這一盤！

＃ADDICTION 癮炫訂製眼采盤－仲夏之夢，售價1600元

以北歐仲夏夜陽光為靈感的夏季彩妝，ADDICTION推出兩款限定色癮炫訂製眼采盤，首推仲夏之夢，絕美溫柔的格拉斯玫瑰粉紅搭配珊瑚色，是不想再畫大地色最好上手的色選範本，一整盤零廢色的同色調，簡單暈染都好優雅。

＃迪奧 經典五色眼影 夏妝限量版－蔚藍燦夏，售價2700元

迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips在這一季的夏妝上，將熱情的海洋、沙灘與貝殼用色彩來演繹，其中，蔚藍燦夏眼盤以大地色調組成，一抹深邃海藍立刻抓住目光，可以先運用棕色打底，利用深藍色做為眼線色調，不會太過誇張，又能讓眼妝一秒出彩，完全不無趣。

＃NARS 金緻誘光4色眼彩盤－LAGUNA SUNSET，售價1750元

把美國加州熱情的海灘搬上眼影盤，4色組合的單品以金色、棕色為主調，其中，LAGUNA SUNSET更增添了獨特的「高潮色」人魚粉，一抹呈現波光粼粼的細緻光澤，宛如人魚珍珠灑落在雙眼，帶有虹光感的偏光，充滿溫柔浪漫仙氣，彩妝新手也能輕鬆駕馭。