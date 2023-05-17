fb ig video ETtoday search mobile

試・開箱／脫罩霸氣回歸！人魚姬、格拉斯玫瑰色上眼　秒殺閨蜜、桃花爆棚

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季彩妝單品紛紛出籠，以下就盤點多款必收的眼盤，不僅顏色充滿魅力，質地也細膩服貼，口罩解封，霸氣回歸就靠這一盤！

＃ADDICTION 癮炫訂製眼采盤－仲夏之夢，售價1600元

▲ADDICTION,Peter Philips,迪奧,dior,NARS,夏妝,彩妝,眼影盤。（圖／品牌提供）

以北歐仲夏夜陽光為靈感的夏季彩妝，ADDICTION推出兩款限定色癮炫訂製眼采盤，首推仲夏之夢，絕美溫柔的格拉斯玫瑰粉紅搭配珊瑚色，是不想再畫大地色最好上手的色選範本，一整盤零廢色的同色調，簡單暈染都好優雅。

＃迪奧 經典五色眼影 夏妝限量版－蔚藍燦夏，售價2700元

▲ADDICTION,Peter Philips,迪奧,dior,NARS,夏妝,彩妝,眼影盤。（圖／品牌提供）

迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips在這一季的夏妝上，將熱情的海洋、沙灘與貝殼用色彩來演繹，其中，蔚藍燦夏眼盤以大地色調組成，一抹深邃海藍立刻抓住目光，可以先運用棕色打底，利用深藍色做為眼線色調，不會太過誇張，又能讓眼妝一秒出彩，完全不無趣。

＃NARS 金緻誘光4色眼彩盤－LAGUNA SUNSET，售價1750元

▲ADDICTION,Peter Philips,迪奧,dior,NARS,夏妝,彩妝,眼影盤。（圖／品牌提供）

把美國加州熱情的海灘搬上眼影盤，4色組合的單品以金色、棕色為主調，其中，LAGUNA SUNSET更增添了獨特的「高潮色」人魚粉，一抹呈現波光粼粼的細緻光澤，宛如人魚珍珠灑落在雙眼，帶有虹光感的偏光，充滿溫柔浪漫仙氣，彩妝新手也能輕鬆駕馭。

►越愛就越怕交往的三大星座！TOP 1天生敏感又悲觀，經常逃走錯失好桃花

►這張圖第一眼看到什麼？看到它人際關係超好、財源滾滾來

►為了愛什麼都能改的三大星座！TOP 1常耍小任性，就是為了博另一半關心

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

ADDICTION, Peter Philips, 迪奧, dior, NARS, 夏妝, 彩妝, 眼影盤

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

愛情長跑8年！李多海穿ELIE SAAB「夢幻長袖婚紗」嫁SE7EN

愛情長跑8年！李多海穿ELIE SAAB「夢幻長袖婚紗」嫁SE7EN

對親人囂張跋扈、遇外人變小白兔！只會坑殺自己人的三大星座

對親人囂張跋扈、遇外人變小白兔！只會坑殺自己人的三大星座

想提早財富自由必學！富豪都有的6大習慣：每日復盤、投資人脈缺一不可

想提早財富自由必學！富豪都有的6大習慣：每日復盤、投資人脈缺一不可

試・開箱／宋慧喬、Jennie都畫「透明仙女眉」！柔霧空氣感、深淺有層次 Met Gala／妮可基嫚穿19年前粉紅羽毛禮服像仙女　安海瑟薇別針裙好危險 能愛情長跑、白頭偕老夫妻都有的4大特徵！理性溝通、分際交友都超重要 未來你會事業有成還是愛情豐收？超準心測一定要試 超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠 愛檢查另一半手機星座Top 3 ！　Top 1沒安全感，總想控制對方 超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面