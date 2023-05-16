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星巴克「芝麻杏仁豆腐星冰樂」回歸開賣！　揪朋友「1買法」現省80元

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▲星巴克芝麻杏仁豆腐星冰樂回歸開賣，CAFE!N也推出夏日聯名新品。（圖／星巴克、CAFE!N提供）

▲星巴克芝麻杏仁豆腐星冰樂回歸開賣，售價140元起，5／17就可以買到啦。（圖／星巴克提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克宣布每年夏天扛壩子「芝麻杏仁豆腐星冰樂」在5／17正式回歸開賣啦！這款在地開發且充滿濃濃台味的星冰樂，每年都有相當多星迷大力捧場，今年連續4年回歸就知道有多熱賣，有時晚去還被店員無情的告知已經賣完，本次還與LINE推出心意禮優惠，一次買雙杯還現省80元，快去找同好準備衝啦！

芝麻杏仁豆腐星冰樂又要開賣了，這款本土限定開發的飲品，取材自在地風味甜點的概念，結合芝麻醬香醇的風味，與杏仁豆腐綿密柔和的口感，打造古早味的復古時尚，於2020年首次上市即受到不錯好評，也成為連續四年夏季回歸的在地開發品項。整體喝起來感覺像甜點，但相當清爽的口感也成為許多人的心頭好。

而星巴克與LINE Pay社群專屬送禮平台合作的「LINE Pay星巴克星意禮」，本次也推出芝麻杏仁豆腐星冰樂雙杯組方案，於5／17至5／31期間，於該平台上購買2杯大杯「芝麻杏仁豆腐星冰樂」，原價320元，享方案價240元，現省80元（兌換期間為購買日起至6／6），注意於門市兌換時需現場一次領取雙杯。

▲星巴克芝麻杏仁豆腐星冰樂回歸開賣，CAFE!N也推出夏日聯名新品。（圖／星巴克、CAFE!N提供）▲星巴克芝麻杏仁豆腐星冰樂回歸開賣，CAFE!N也推出夏日聯名新品。（圖／星巴克、CAFE!N提供）

▲椰奶那堤售價120元起；氮氣冷萃咖啡歐蕾售價150元起，均為5／17開賣。（圖／星巴克提供）

本次還加碼推出「椰奶那堤」與「氮氣冷萃咖啡歐蕾」，椰奶那堤以濃縮咖啡，搭配帶有自然甜感而又清爽的椰奶，讓口感更為醇厚；氮氣冷萃咖啡歐蕾則凸顯出，冷萃咖啡特有的巧克力與柑橘風味，加上綿密泡沫富有層次感，於指定門市上市。

▲星巴克芝麻杏仁豆腐星冰樂回歸開賣，CAFE!N也推出夏日聯名新品。（圖／星巴克、CAFE!N提供）

近期設計品牌CAFE!N與專業戶外跑鞋品牌HOKA 跨界合作，藉由CAFE!N ⺠權概念店策展，結合 HOKA鞋底的Q彈體驗，推出風味咖啡與輕食甜點新品，包括「POP !CE 粉粿蜜柚紅茶冰沙」、「胡桃芙雲冠軍拿鐵」，以及「蜷尾家監修 泰奶花生吐司」與 CAFE!N 甜點類銷售冠軍的「巴斯克乳酪蛋糕 焦糖新風味」。

▲星巴克芝麻杏仁豆腐星冰樂回歸開賣，CAFE!N也推出夏日聯名新品。（圖／星巴克、CAFE!N提供）

▲星巴克芝麻杏仁豆腐星冰樂回歸開賣，CAFE!N也推出夏日聯名新品。（圖／星巴克、CAFE!N提供）

▲CAFE!N也推出夏日聯名新品，包括飲品與甜點。（圖／CAFE!N提供）

泰奶花生吐司有別於過往泰奶的甜膩印象，以淡淡的泰式茶香為麵包風味主體，夾層中抹上濃郁花生醬，口感清爽；熱賣的巴斯克乳酪蛋糕則加入手工熬煮的焦糖，讓香甜不膩的焦糖結合蛋糕，多了另一種全新口感。

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關鍵字：

星巴克, 芝麻杏仁豆腐星冰, 星冰樂, 優惠, CAFE!N

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