Rosé今年最常背的3款包公開！私下狂穿的「小白鞋」竟不是精品

記者王則絲／台北報導

BLACKPINK成員Rosé身為SAINT LAURENT全球品牌大使，理當盡情的帶貨各式手袋，但是從她的IG貼文、機場穿搭中會發現，Rosé經常使用的包款多是重複的那幾款，足見是真心喜歡；此外，鞋子的部分Rosé也是喜歡就一直狂穿！近期最常穿的小白鞋為AUTRY的綠白配色球鞋，出鏡率超高。

▲Rosé最近頻繁背的「LE 37水桶包」。（圖／翻攝自IG）



今年度已過了將近一半，Rosé飛遍世界各國，最常背的手袋大致上都是以下這3款。其中最近頻繁出現的「LE 37水桶包」，為SAINT LAURENT 2023夏季推出的新款，半硬挺式圓柱結構上飾有YSL標誌性的CASSANDRE金屬鉤扣。

▲Rosé機場旅行袋首選「ES GIANT絎縫皮革旅行袋 」。（圖／翻攝自IG）



Rosé機場穿搭中亮相多次的則是大尺寸的「ES GIANT絎縫皮革旅行袋 」，巨大 CASSANDRE 品牌標誌於低調之中彰顯氣場，柔軟絎縫包身質感一絕，是旅行時相當吸睛的行頭；此外「LE 5 À 7復古腋下包」自2021夏季首次登場後，至今依然是Rosé的愛包款式。

▲Rosé愛用許久的「LE 5 À 7復古腋下包」。（圖／翻攝自IG）



而在搭配這些包款時，Rosé有多次皆是穿著休閒的小白鞋來完成造型，近期出鏡率最高的非AUTRY的小白鞋莫屬，且Rosé尤其鍾愛綠白配色的款式，從機場到私人行程都經常穿著，足見喜歡的程度。美式品牌AUTRY以鞋身上的美國國旗符號為其經典標誌，簡約復古風格受到許多名流人士喜愛，不只Rosé，Lisa、Jennie也很喜歡，女神宋慧喬更也是愛用者之一，價位約落在5、6千元台幣，相比其他昂貴精品親民許多，台灣也可在電商網站THE SPAACE上入手。

▲Rosé出鏡率超高的愛鞋來自AUTRY。（圖／翻攝自IG）