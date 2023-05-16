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林書豪腦震盪後首現身PALLADIUM聯名　親自當設計師「隊友早搶空」

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記者鮑璿安／台北報導

法國軍靴品牌 PALLADIUM 為知名球星林書豪量身打造膠囊系列，今（16日）林書豪親自現身站台西門快閃店，現場早有百名球迷熱情守候。而他14日在鋼鐵人季後賽關鍵戰役意外受傷，出現腦震盪，今天出席活動坦言狀態很好，要粉絲放心，也說此次聯名對他很特別，透露曾在開賣前與隊友分享商品，捧場到立刻被搶空。

▲▼林書豪 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲林書豪出席PALLADIUM 7號聯名系列活動 。（圖／記者鮑璿安攝）

林書豪親自演繹系列刺繡球員外套現身，他特別選擇主場配色聯名鞋款，穿著上藏巧思，他說：「球迷給我的感覺是不管我去哪裡，都是主場。」品牌闊別40年再度為籃球運動員打造專屬系列，這次聯名在他心中很特別，林書豪說自己喜歡挑戰沒做過的事情，「我也不是專業的服裝設計師，所以有很多困難要克服，但聯名比較自由，有很多發揮空間。」聯名單品特別注入球衣號碼7號元素、「WE CREATE MIRACLES」，象徵一起創造奇跡。

▲▼林書豪 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲林書豪（右）與隊友呂政儒  。（圖／記者鮑璿安攝）

林書豪表示，自己在設計過程中，就會跟家人朋友一同分享，「我把聯名產品帶到隊裡，跟他們說『誰想要你們可以自己拿』，結果大概5分鐘全部都不見了。」可見團隊之間的好感情，現場也邀請到隊友呂政儒以神秘嘉賓身分現身力挺林書豪，讓他感動表示，以往打球從未感受過今年鋼鐵人的氛圍，不在意個人的數據，朝著團隊目標邁進。而他14日出現腦震盪後讓球迷擔心不已，林書豪貼心喊話，「從小我媽就說我頭很硬（hardhead固執的人），現在頭不痛了，一直有在回診跟醫生聯絡，都好了。」

▲▼ 林書豪 。（圖／品牌提供）

▲林書豪透露聯名系列服飾是私底下很常穿搭的復古運動風格 。（圖／品牌提供）

PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列於今日正式開賣，除了誠品生活西門店1F快閃店，PALLADIUM台中LALAPORT店也將同步販售，除首發聯名鞋PALLASLAM J.L. PLG外，系列商品包含刺繡球員外套、短袖球員刺繡襯衫、刺繡連帽衛衣、條紋長褲等。

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲BLACKPINK出鏡adidas Originals形象照，繹CAMPUS 00S款式。（圖／品牌提供）

另外，adidas Originals話題主打「HOME OF CLASSICS」系列，請到人氣韓團BLACKPINK出鏡形象照，致敬經典鞋款SUPERSTAR、CAMPUS、FORUM，代表千禧世代熱潮回歸，這次四人演繹CAMPUS 00S款式，標誌的三線造型透過放大鞋型輪廓融入美式街頭風，加上麂皮鞋面營造舒適感，成員們以潮流運動穿搭呼應，掀起超強熱度。

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關鍵字：

林書豪, PALLADIUM, 聯名

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